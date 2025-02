Susana Molina se sincera y confiesa por qué no va a hablar más de su amiga Anabel Pantoja: "Luego lo paso fatal"

En medio de la complicada polémica que está viviendo su gran amiga Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, Susana Molina ha querido sincerarse con la prensa y hablar lo más claro posible...

Hace unas semanas, la influencer concedía unos minutos a la prensa durante su asistencia a SIMOF 2025, el gran evento de moda flamenca que se celebró en Sevilla, y hablaba de la difícil situación que atraviesa la sobrina de Isabel Pantoja. Unas declaraciones que, a pesar de no desvelar ningún detalle trascendental ya que simplemente le demostró a su amiga su apoyo públicamente, luego dieron mucho que pensar a Susana y así lo ha confesado este jueves en la jornada inaugural de la MBFW Madrid en el desfile de Claro Couture.

La influencer ha sido una de las invitadas al front row del desfile del diseñador que el próximo mes de junio le diseñará su vestido de novia. Allí, además de hablar de su futura boda con Guille del Valle, que se celebrará en Madrid, Susana se ha sincerado con los medios y ha hablado abiertamente del motivo por el que no va a hablar más de Anabel.

Susana Molina, en la MBFW Madrid | Europa Press

"Mira, voy a ser súper sincera. Porque me ha pasado ya muchas veces. Siempre quiero ser como muy mona y muy educada. Y es que yo luego no duermo, porque me pongo a repasarme palabra por palabra todo lo que he dicho. Tengo mucho miedo que se malinterprete algo. Entonces lo paso fatal. Y yo siempre quiero contestar, pero es que de verdad que yo luego... Hace poco me pasó en Sevilla y luego me pasé toda la noche sin dormir, porque me pongo a darle vueltas a la cabeza a ver si he dicho algo que se me haya malinterpretado. Me puse a reírme cuando no era un tema para reírme, porque me puse muy nerviosa", confiesa Susana con mucha franqueza.

"Es una situación muy complicada, pues evidentemente no está en su mejor momento. Pero bueno...", asegura mostrándose de lo más respetuosa con su amiga y sincera con los medios: "No voy a decir nada, lo siento mucho, porque luego lo paso fatal. Y aparte es que como quiero mucho a mi amiga y la respeto mucho, y ella ha tomado la decisión de no decir nada, pues yo, evidentemente, tengo que seguir sus pasos y hacer lo que ella quiere".