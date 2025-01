Susana Molina confirma que ya sabía la situación de Anabel Pantoja y le muestra su apoyo en este difícil momento

La investigación abierta contra Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, sigue generando reacciones. Tras la publicación del emotivo vídeo de la influencer en el que niega las acusaciones, Susana Molina, una de sus amigas más cercanas, ha sido preguntada por la prensa sobre el tema durante su asistencia a SIMOF 2025, el gran evento de moda flamenca.

Susana Molina en Simof 2025 | Gtres

Susana Molina ha confirmado que estaba al tanto de la difícil situación que atraviesa su amiga y que han hablado sobre ello en privado. "Sí, hombre, estuve con ella hablando", ha dicho. Aunque no ha querido entrar en detalles, ha dejado claro que ha estado a su lado desde el principio.

La influencer ha confirmado que ha estado en contacto con Anabel y que han hablado sobre lo ocurrido, pero que no se siente capacitada para darle consejos en una situación tan delicada. "Yo solo le doy ánimo, apoyo y ya está. No puedo aconsejarle nada porque nunca he vivido una situación así y ojalá yo no la viva nunca", ha confesado.

También ha mencionado a David Rodríguez, quien atraviesa este momento junto a Anabel. "Igual que ella, a partes iguales", ha comentado sobre la difícil situación que está viviendo la pareja.

Susana Molina también ha hablado sobre su boda, un evento que está organizando con mucha ilusión, pero que también le ha generado cierto estrés. "Me queda poco, un poco agobiada, pero bueno", ha admitido con una sonrisa.

Susana Molina en Simof 2025 | Gtres

Respecto a la selección de invitados, ha aclarado que sus comentarios previos sobre la dificultad de hacer la lista han sido en tono de broma: "Lo hice un poco de broma. Sí que es verdad que tenía el agobio, pero nada, ya sabéis, todo bien". Susana ha disfrutado del evento de moda, y ha dejado claro que apoya incondicionalmente a su amiga Anabel Pantoja en estos momentos tan complicados.