Sonia Moldes se casa por quinta vez convencida de haber encontrado al amor definitivo: "Estoy segurísima"

Después de una vida sentimental marcada por relaciones intensas, rupturas mediáticas y cuatro matrimonios fallidos, Sonia Moldes atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

La exmodelo y empresaria ha vuelto a ocupar titulares tras anunciar su compromiso con Isaac, su actual pareja, y ahora ha querido compartir nuevos detalles y reflexiones sobre este paso tan importante que está a punto de dar.

A pocos días de su boda, puesto que se casa el 9 de enero, el mismo día de su cumpleaños, Moldes se muestra firme, ilusionada y convencida de que, esta vez, es la definitiva.

Sonia Moldes en 2001 | Gtres

Su quinto matrimonio

A sus 52 años, Sonia afronta su quinto matrimonio con un empresario multinacional con una serenidad que contrasta con la exposición y el torbellino mediático que rodearon etapas anteriores de su vida.

Lejos de esquivar las preguntas de la prensa, la exmodelo responde con seguridad cuando le preguntan si cree que este será su matrimonio final, el definitivo: "Espero que sí, estoy convencida de que sí".

El hombre de su vida

Sonia no duda al hablar de Isaac, un empresario ajeno al foco mediático que ha logrado conquistarla desde la discreción.

Ante la pregunta de si cree que ha encontrado al hombre de su vida, su respuesta es tajante y llena de emoción: "Estoy segurísima, estoy segura que sí".

Estas palabras reflejan un cambio de etapa para la empresaria, que durante años fue protagonista de la prensa rosa de nuestro país por formar parte de relaciones marcadas por la intensidad y el conflicto.

Ahora, la celebridad asegura que se siente plena junto a una persona que define como su mejor amigo y con quien comparte una relación basada en la tranquilidad, el respeto y la complicidad.

La pedida de mano

El compromiso llegó en un escenario idílico que Sonia recuerda con especial cariño. Fue durante un viaje a Bali, un lugar que describe como "maravilloso y precioso", donde Isaac le pidió matrimonio.

"Un entorno perfecto", resume Moldes, subrayando el carácter íntimo y emotivo del momento, en el que también estaba presente la hija de Isaac, según apuntó Sonia en una ocasión anterior.

La pedida de mano de Sonia Moldes | Instagram, @soniamoldesoficial

La pedida estuvo llena de emoción y la conexión entre ambos fue inmensa, reforzando la idea de que esta relación se ha construido desde la calma y la autenticidad, lejos del mundo mediático que tanto la ha acompañado en el pasado.

Su hermano Carlos será el padrino

Uno de los detalles más personales que ha compartido Sonia tiene que ver con el papel que jugará su familia el día de la boda.

Ante la ausencia de sus padres, que fallecieron cuando ella era muy joven, será su hermano Carlos quien ejerza como padrino: "Por desgracia no tenemos padres y él va a ser el padrino", explica con naturalidad.

Este gesto de su hermano deja entrever el apoyo y la unión familiar, además del recorrido vital de una mujer que ha tenido que madurar pronto y construir su camino con resiliencia.

La boda, que se celebrará en un entorno íntimo, será un reflejo de esta nueva etapa: discreta, emotiva y centrada en lo esencial.