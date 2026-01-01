HACEMOS UN REPASO
Todos los diseñadores del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2025: un diseño que une los once anteriores
Cristina Pedroche ha vuelto a sorprender con un vestido que reúne sus doce estilismos de Campanadas en uno solo. El diseño formado con todos los anteriores que simboliza como la vida en ocasiones se puede romper y hay que volver a ensamblar los pedazos.
¡Una vez más, Cristina Pedroche lo ha conseguido! La presentadora ha vuelto a acaparar todas las miradas con su esperado vestido de las Campanadas. Tras doce años consecutivos, su estilismo se ha convertido en un auténtico ritual de la Nochevieja. Doce años que ha decidido reunir en un único vestido.
Junto a su famoso estilista, Pedroche y Josie han decidido que era el momento de unir todos los vestidos en uno y, a través de este diseño, lanzar un importante mensaje, junto a la AECC, que simboliza la reconstrucción tras el impacto que genera una enfermedad como el cáncer.
Un diseño creado a partir de los 11 vestidos que ha llevado anteriores y aquí repasamos haciendo una lista de todos los diseñadores que han acompañado a Pedroche en una noche tan especial durante estos 12 años:
2014: Charo Ruiz Ibiza
2015, 2016 y 2017: Pronovias
2018: Tot-hom
2019: Jacinto de Manuel
2020: Pedro del Hierro
2021: Manuel Piña
2022: Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel
2023: Paula Ulargui
2024: Vivas Carrión
