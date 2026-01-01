Dabiz Muñoz, muy orgulloso de Cristina Pedroche: el chef siempre acompaña a su mujer durante las Campanadas

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. La presentadora y el famoso cocinero se conocieron en 2014. Un año después, contrajeron matrimonio en una boda muy íntima que celebraron en su casa. En 2023, se convirtieron en padres de su primera hija, Laia. Y este pasado verano, en julio, daban la bienvenida a su segundo hijo, Isai.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, en El Hormiguero | Gtres

Desde que su relación se hizo pública, la pareja ha demostrado en numerosas ocasiones lo enamorados que están y la gran complicidad que comparten, especialmente el apoyo mutuo que se brindan en sus respectivos proyectos, algo que han vuelto a reflejar en estas Campanadas, una de las noches más importantes del año para la presentadora.

Por duodécimo año, Cristina Pedroche volvió a dar las Campanadas junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol y allí, como cada año, estaba Dabiz Muñoz apoyando a su mujer detrás de las cámaras y demostrando lo muy orgulloso que está de ella.