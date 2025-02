Simoneta Gómez-Acebo, angustiada y muy molesta con las preguntas de la prensa

En un momento complicado de su vida tras el reciente fallecimiento de sus hermanosFernando y Juan Gómez-Acebo con apenas 4 meses de diferencia, Simoneta Gómez-Acebo continúa con su día a día alejada de los focos y con el apoyo incondicional de su familia.

En esta ocasión la prima del rey Felipe VI se ha dejado ver en el aeropuerto de Madrid acompañada por una amiga, y su actitud ha llamado poderosamente la atención. Visiblemente angustiada, necesitaba apoyar la cabeza en el mostrador de la compañía aérea mientras gestionaba la facturación de su equipaje y realizar respiraciones profundas. ¿Qué le pasaba a Simoneta?

Simoneta Gómez-Acebo, en el aeropuerto de Madrid | Europa Press

Un momento en el que las cámaras de Europa Press, presentes en el lugar por otro motivo, preguntaban a Simoneta si su destino era Abu Dabi para visitar a su tío el rey Juan Carlos tras no haber podido asistir el pasado 5 de enero a la fiesta con la que celebró por todo lo alto su 87 cumpleaños en el Emirato.

Y la reacción de la hija de la recordada infanta Pilar ha sido de lo más llamativa. "Pues sí, sí me importa", respondía de forma tajante al reportero le pedía amablemente si le podía hacer unas preguntas y se mostraba molesta que su presencia en el aeropuerto no se debía a un reencuentro con el Emérito: "Le he dicho que no... De verdad, lo del aeropuerto y asaltar a la gente...".