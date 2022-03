Shakira se sincera sobre el motivo por el que ''realmente pelea'' con Gerard Piqué

Las relaciones son complicadas. Algunas parejas pueden presumir de llevar una fantástica vida sentimental, pero siempre hay asuntos que hacen discrepar y generar debates, y discusiones, en torno al tema en cuestión. Esto hace que hasta los noviazgos o los matrimonios más sólidos se enfrenten a conflictos que lleven a la búsqueda de soluciones unánimes.

Este es el caso de una de las parejas favoritas de la prensa. Shakira y Gerard Piqué pueden decir que su relación va viento en popa tras más de una década juntos. Son muchas las pistas que indican que su amor sigue intacto como el primer día, pero hay que tener en cuenta que hasta la mejor de las personas puede tener un mal día, una manía o una mala costumbre que hace más complicado convivir en pareja.

Ha sido precisamente la cantante colombiana quien ha revelado estos días cual es la kryptonita o el talón de Aquiles de su romance. Si bien es cierto, no es un problema que haya afectado demasiado a su relación, o que haya influido en sus sentimientos, pero sí que genera peleas que debilitan su matrimonio y que necesita encontrar otros puntos fuertes que la mantengan firme.

A través de una entrevista concedida a Holly H. en su podcast, la autora de 'waka, waka' se ha sincerado hablando de su infancia, su entrada en el universo musical, sus manías y el motivo que le hace "realmente pelearse" con el futbolista del F. C. Barcelona.

"Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme tanto tiempo. Está cansado de esperar", ha explicado Shakira. Y es que, el tema de la puntualidad es algo controvertido y diferente en cada parte del mundo. En Inglaterra es un ámbito que llevan con gran rigor siendo incluso una falta respeto no llegar a la hora acordada.

En España esa precisión horaria es algo más voluble, ya que depende de cada persona, aunque los españoles no podemos presumir demasiado de ser los más puntuales, algo con lo que Piqué no está del todo de acuerdo. "La hora colombiana no es la misma que la catalana, la española", continuaba diciendo la madre de Milán y Sasha.

El catalán está acostumbrado a unos entrenamientos muy estrictos. Pero también a unos horarios poco flexibles por su carrera como deportista de élite. Esa costumbre del futbolista se aleja mucho de la de su mujer, quien tiene un régimen horario diferente y que les hace discutir en numerosas ocasiones.

"Su mente está estructurada así y la mía... Me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí", declaraba Shakira ante el micrófono. "Las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto", terminaba diciendo. Un asunto que han sabido manejar a la perfección y que promete seguir funcionando haciendo de su relación una de las más aplaudidas y envidiadas.

