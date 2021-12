Piqué cuenta que ayuda a Shakira con sus canciones: "Le digo si me gusta o no"

Hace más una década conocimos el romance que habían iniciado Gerard Piqué y Shakira durante el mundial de fútbol del 2010. Un amor que continúa como el primer día viendo lo enamorados que están y el hogar que han creado juntos.

La pareja es muy activa en redes sociales y nos han regalado imágenes de su familia en momentos importantes y divertidos, como en la reciente celebración de Halloween donde pudimos ver los disfraces que eligieron para esa ocasión y cómo vivieron ese día.

La carrera artística de Shakira ha sido una demostración de su talento como bailarina, sus movimientos han dado la vuelta al mundo y han hecho bailar a gente de todos los países sin importar el lugar, ni el tiempo. No está demostrado científicamente, pero parece ser que los hijos de la cantante han heredado su ritmo y así lo han dejado ver en el Instagram de su madre.

Anoche Gerard Piqué visitó 'El Hormiguero'. Una fecha señalada que muchos esperaban, ya que el futbolista había tenido que posponer su aparición. Él mismo ha afirmado que había sido por decisión propia, y que ahora que pasaba unos días en Madrid, quería aprovechar y saludar por el programa de Pablo Motos.

Es rara la ocasión en la que el deportista no habla sobre su mujer y sus hijos cuando concede una entrevista. Piqué ha dejado claro que no tiene problema en mojarse y contar anécdotas que le pasan en su vida personal y profesional.

"A componer no, pero sí que me pregunta si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios", ha confesado el futbolista ante el presentador de Antena 3 al abordar el tema de la carrera de su mujer. Es conocido el talento del futbolista dentro del campo, pero hemos descubierto que también se atreve con el ámbito musical.

Las melodías pegadizas y las grandes letras de la cantante son bien conocidas, y en más de una ocasión, han permanecido en nuestras cabezas sin poder parar de tararearlas. Esto hace que exista una posibilidad, por pequeña que sea, que esa cancioncilla que no te sacas de la mente haya sido idea del futbolista.

El momento que más interés y comentarios recibió fue el relato de cómo Shakira había sido atacada por unos jabalíes. "En Barcelona por la noche se dedican a bajar donde están las casas y a la que huelen comida, no es que te ataquen, pero van a por tu bolsa y parece que son un poco violentos" narraba Piqué. Si bien es cierto que su mujer se llevó un gran susto y tuvo que defenderse de los animales, no parece ser un hecho aislado.

"Yo los veo cada noche cuando voy a casa, sobre todo si has estado de cena. En el último año habré visto unos 100. Cada vez hay más", aseguraba el futbolista al contar que es algo normal, y casi habitual, encontrarse a los jabalíes merodeando por la ciudad catalana.

Durante aproximadamente media hora el defensa trató diversos temas, como si había producido, o no, el penalti contra el Villareal, explicando que cada año cambian las normativas, siendo difícil valorar si se ha hecho la falta dentro del área. Con un comentario sutil y divertido el culé también hizo alusión al pasado partido del Real Madrid donde, aparentemente, ocurrió algo similar.

Además, confesó como se planteaba lo que estaba por venir. El fútbol ha sido y es su vida, por lo que es complicado pensar en qué vendrá después. La retirada de los campos es algo que sabe que llegará y que supondrá un gran cambio en su día a día, pero lleva tiempo preparándose para ello, creando su plan de futuro, por lo que considera que no le afectará tanto. "La clave es tener una rutina", explica.

La faceta empresaria de Piqué es un secreto a voces. Él ha sido uno de los encargados en organizar la Copa Davis en Madrid, pero demás tiene otros proyectos que hacen más fácil la posibilidad de rehacer su vida fuera del verde césped del Camp Nou. "Hasta el momento que te toque no puedes decir qué va a pasar. Estos últimos años he estado preparándome para esta vida que me tocará tener cuando me retire" decía el invitado de Pablo Motos. Una visión muy previsora que se suma a la empresarial embarcándose en trabajos que incluyen, o no, su amado fútbol.

Ha sido Piqué, junto con Ibai Llanos, quien ha creado el mundial de globos, un evento que ha causado furor y del que salió victorioso Perú, siendo incluso su campeón felicitado por el propio presidente de su país. Su labor como presidente del F. C. Andorra hace que no se aleje tampoco demasiado de los campos, aclarando que, aunque no juegue, este deporte de élite seguirá formando parte de su vida.

Es esa vida la que todavía está por ver, no sabemos qué camino tomarán Gerard Piqué y Shakira en un futuro. Recientemente hemos podido ver algunas partes de su casa y el buen gusto que tienen para la decoración, aunque no es seguro que la familia mantenga siempre su residencia en Barcelona, ya que el empresario y futbolista, ha declarado en varias ocasiones su interés por la capital española lo que lleva a pensar en la posibilidad de una mudanza y un futuro en Madrid, la ciudad natal de su equipo rival.

