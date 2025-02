Shakira, en el punto de mira: sus primeras fotos tras recibir el alta, la polémica de su parte médico y ¿su dardo a Piqué?

¿Qué está pasando con Shakira? Después de empezar su gira Las Mujeres Ya No Lloran por todo lo alto, ha tenido que hacer un pequeño parón en su agenda por una cuestión de salud. Hace unos días, la cantante tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras sufrir una gastritis aguda.

Suspende su concierto

Un contratiempo que le hizo cancelar uno de sus conciertos, como explicó a través de un comunicado: "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy". Triste por no poder reencontrarse con su público peruano, la cantante confesaba su deseo de recuperarse pronto y retomar el show. Y así ha sido.

Shakira en su concierto de Río de Janeiro | Gtres

Primeras imágenes tras recibir el alta

En medio de la preocupación, Shakira recibía el alta hospitalaria. Y ahora han salido a la luz sus primeras imágenes. La cantante se ha recuperado antes de lo que todo el mundo esperaba y, horas antes de subirse al escenario del Estadio Nacional, reapareció ante las cámaras a la salida del Hotel Belmond de Miraflores.

Como se muestra en el vídeo publicado arriba, se puede ver a una Shakira sonriente, agradeciendo y saludando con la mano y con besos a los allí presentes. Con unas grandes gafas de sol ocultando parte de su rostro y una actitud que dejaba claro que está completamente recuperada.

El ceviche, ¿causante de su ingreso?

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre qué podría haberle causado este malestar. Tendría que ser algo grave como para tener que ser ingresada de urgencia y suspender su show. Pero, aunque la de Barranquilla no ha dado detalles de su estado de salud, se ha especulado con que podría haber sido el ceviche.

Y es que, son muchos los peruanos que han apuntado a que podría haber sufrido una intoxicación generada por un ceviche llamado Sobredosis, que está compuesto de varios tipos de pescado. Eso sí, esta información que circula por las redes ha sido descartada por uno de los miembros del equipo del cantante, como han apuntado algunos de los medios locales del país.

Polémica por filtrar su parte médico

En medio de esta vorágine de informaciones, ninguna confirmada por Shakira, también se ha sembrado la polémica. Pues, al parecer, se han filtrado algunos documentos sanitarios de la cantante, como la medicación que habría recibido durante su ingreso.

Cabe destacar que, por protección de datos, estos documentos nunca tendrían que salir a la luz, más si se trata de un personaje público como es Shakira. Es por ello que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha visto en la obligación de lanzar un comunicado.

"Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26.750 y 267.500 soles".

Modifica una de sus canciones: ¿con dardo a Piqué?

Pero no todo ha quedado ahí, pues el nombre de Shakira también es Trending Topic por haber cambiado la letra de una de sus canciones en pleno concierto. Y es que, como muestran algunos de los vídeos de sus fans, su tema Don’t Bother ha sufrido un sutil cambio que no ha pasado desapercibido.

Atrás ha quedado la letra original que dice: "Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista". Ahora, Shakira cante: "Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista. Me limé mis uñas para que no te lastimaran, hasta perdí esos kilos de más y aprendí de fútbol solo para que te quedaras, pero no lo hiciste". ¿Un dardo para Gerard Piqué?