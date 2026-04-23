Sara Vega, muy discreta al ser preguntada por cómo está su hermana Paz Vega tras su separación de Orson Salazar

El interés en torno a la separación de Paz Vega y Orson Salazar sigue creciendo, y ahora ha sido su hermana, Sara Vega, quien ha tenido que enfrentarse a las preguntas de la prensa. Con una actitud tranquila, ha dejado claro desde el primer momento que no quiere alimentar la polémica, aunque sí ha querido lanzar un mensaje desde la calma.

"Está muy bien, muchísimas gracias por el interés", ha asegurado, respondiendo con una sonrisa contenida y sin dar pie a interpretaciones. Unas palabras que han servido para tranquilizar a quienes siguen de cerca la situación de la actriz.

Sara Vega atendiendo a la prensa | Europa Press

Eso sí, cuando las preguntas han ido más allá, Sara ha marcado límites. Ha sido preguntada sobre cómo están viviendo este momento o si su hermana podría estar refugiándose en su casa, y ha sido tajante: "No tengo nada que decir", repitiendo la misma línea de discreción que ya ha mostrado Paz en sus primeras declaraciones.

La insistencia de los medios no ha cambiado su postura. Incluso al preguntarle por la relación con Orson Salazar o por el estado del entorno familiar, ha optado por cerrar el tema lo más rápido posible: "Muchas gracias, de verdad".

Aun así, Sara ha querido recalcar en varias ocasiones que su hermana está bien dentro de lo que cabe. "Se encuentra bien, gracias". Una reacción que confirma que, en este momento, la familia de Paz Vega apuesta por el silencio y la discreción, protegiendo su intimidad mientras atraviesan una etapa que, aunque complicada, prefieren vivir lejos del foco mediático.