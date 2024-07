Jota Peleteiro, ¿esperando su tercer hijo? tras convertirse al islam y casarse en secreto con Ajla Etemovic

La vida de Jota Peleteiro ha cambiado por completo desde que el pasado noviembre de 2022 anunciara su separación de Jessica Bueno: "Tras un periodo de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa". Pero nada más lejos de la realidad…

Su relación a día de hoy es inexistente, a pesar de que les unen para siempre dos hijos en común. Dos hijos que parece que se convertirán en hermanos mayores, pues según ha desvelado Javier Hoyos en Tiktok, el futbolista estaría esperando su tercer hijo, el primero en común con Ajla Etemovic. Un embarazo que según esta información estaría muy avanzado, llegando incluso a conocer ya el sexo del bebé que esperan.

Por el momento, siguiendo la discreción que marca su vida privada, Jota no ha compartido nada acerca de esta noticia en sus redes sociales, aunque sí ha hablado recientemente de sus planes de familia para vivir en Arabia Saudí.

Lo cierto es que se trata de un paso al frente que ha llamado especialmente la atención, sobre todo por el giro tan drástico que ha dado su vida en los últimos meses. Después de romper con Jessica, el futbolista empezó una relación con Miriam Ruiz, con quien llegó a prometerse. De la noche a la mañana, sus caminos se separaron para siempre y meses después, Jota encontró la ilusión de la mano de Ajla.

Tras unos meses de misterio y silencio virtual, se supo que el gallego se había convertido al islam el pasado mes de febrero. "No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta (…) Me siento en casa, con la forma de vida que quiero llevar. Estoy muy feliz, me siento muy poderoso, estoy en el mejor momento de mi vida", fueron sus primeras palabras en esta ceremonia de conversión.

Cinco meses después, el pasado 13 de julio, él mismo anunció en sus redes sociales que se había jurado amor eterno con Ajla en el altar. Una empresaria con la que está a punto de formar una familia (si los rumores se confirman), que se quitó las redes sociales en medio de la vorágine y que ahora ha regresado al universo 2.0 con un perfil privado y bajo el apellido de su ya marido.