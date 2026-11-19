Alejada del foco mediático, Telma Ortiz se ha convertido con su reaparición sorpresa en una de las grandes protagonistas de la gran noche de la Fundación Querer. Mostrando una vez más su lado más solidario y comprometido, la hermana de la Reina Letizia ha apoyado con su presencia la cena del X aniversario de la organización sin ánimo de lucro presidida por Pilar García de la Granja para apoyar la educación, la investigación, la difusión y la concienciación social relacionadas con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de enfermedades neurológicas.

Una cita muy especial a la que también han asistido otros rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, y en la que Telma, deslumbrante, ha brillado con luz propia con un diseño estampado de terciopelo negro con escote halter, botines al tono de altísimo tacón, y su larga melena rizada suelta.

De lo más sonriente, y a pesar de la presencia de un señor que ha intentado impedir a la prensa que le hiciesen ninguna pregunta poniéndose delante de las cámaras, la tía de la Princesa Leonor ha tomado la palabra para agradecer a los medios de comunicación "por dar visibilidad a esto también, que es importante. Es muy importante. Muchas gracias".

En un discreto segundo plano a pesar de la maravillosa relación que tiene con su hermana Letizia, el Rey Felipe VI y sus sobrinas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, Telma está centrada en su puesto de asesora senior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, comprometido con apoyar a los países de esta zona y mejorar la calidad de vida en la región, que ostenta desde otoño de 2025-. Una labor profesional que compagina a la perfección con su faceta de madre de Amanda (18) -fruto de su relación con Enrique Martín-Llop- y Erin (5) -en común con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, del que se separó en 2025-, en las que está completamente volcada y con las que reside lejos de los focos a las afueras de Madrid.