15 días después de cumplir 63 espectaculares años -el pasado 4 de noviembre-, y después de soplar las velas en su paraíso de Cádiz junto a su hija Lola Orellana y su nieta Azul -el regalo más especial de su vida, que nació el pasado junio-, Rosario Flores ha reaparecido en el Rastrillo de Nuevo Futuro en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid horas después de que la Reina Sofía y la Infanta Elena inaugurasen este mercadillo solidario tan especial para recaudar fondos para ayudar a niños y jóvenes que han vivido situaciones complicadas en sus familias y se encuentran en riesgo de exclusión para darles un hogar, seguridad y una vida digna.

Acompañada por su inseparable Mariola Orellana, la artista ha acudido a la llamada de su amiga Simoneta Gómez-Acebo para aportar su granito de arena a esta causa benéfica tan especial y, como no podía ser de otra manera, ha hablado sobre el nuevo miembro de la familia sin ocultar que se le cae la baba en esta recién estrenada faceta de abuela primeriza.

"Estoy enamorada. Es guapísima" ha confesado con una inmensa sonrisa, confesando que pasar las Navidades con su nieta será sin duda su mejor regalo: "Por supuesto que sí" ha reconocido, evitando entrar en detalles sobre cómo es la bebé porque su hija Lola -de 30 años- y su pareja Cosme Daniel llevan una vida lejos de los focos que rodean a la familia Flores junto a su hija, el broche de oro a varios años de discreta relación en los que sus apariciones públicas han sido contadísimas.

Lo que sí ha querido Rosario es animar a todo el mundo a visitar el Rastrillo de Nuevo Futuro porque "todo lo que se haga por la gente que le hace falta, todo lo que podamos hacer por ellos bienvenido sea". "Yo soy mucho de vintage, ya sabéis que tengo una tienda que se llama Ojo con el Duende, que está en Martín de los Heros 66 y hay ropa vintage, yo soy una enamorada de eso y sobre todo, bueno, si es por una buena causa, pues todavía mejor. Así que Simoneta siempre me llama y siempre, bueno, pues vengo a dar mi granito de arena aquí" ha expresado durante su recorrido por los puestos, en los que ha aprovechado para comprar varios artículos.