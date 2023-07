Rosalía se pronuncia tras confirmarse su ruptura con Rauw Alejandro: "Este momento no es fácil"

Rauw Alejandro emitía un comunicado a través de sus redes sociales confirmando su ruptura sentimental con Rosalía este miércoles y este jueves, le ha tocado a ella. La artista internacional ha colgado un Stories con el que ha lanzado un mensaje conciso, pero directo a todos sus fans.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", ha compartido la cantante en su perfil de Instagram, demostrando así que su ruptura sería amistosa.

Rosalía desmiente las presuntas infidelidades de Rauw Alejandro | Instagram (rosalia.vt)

Desde que el martes se hiciese público el fin de la historia de amor de estos dos artistas, han sido muchas las especulaciones que ha habido en las redes sociales sobre los motivos. De hecho, han llegado a salir dos nombres de dos posibles infidelidades que habría cometido Rauw.

Nada más lejos de la realidad, Rosalía con esas palabras confirma que el momento no es fácil, pero aclara que "quiero, respeto y admiro muchísimo" a su expareja, por lo que confirmaría que no ha habido terceras personas en su relación.

Rauw confirmaba este miércoles la ruptura asegurando que: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", continúa reconociendo dejando claro que no ha habido una tercera persona que haya sido la causante de esta ruptura.

Además, aprovechaba la ocasión para mostrar una vez más el gran respeto que siente por la que ha sido su pareja durante los tres últimos años: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí".

Rauw Alejandro confirma su ruptura con Rosalía | Instagram (rauwalejandro)

Dicho esto, parece que ambos han decidido poner punto y final a su historia de amor de manera amistosa y que los rumores de infidelidades son eso, bulos que nada tienen que ver con la realidad.