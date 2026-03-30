Rosalía se refugia en Madrid, arropada por Loli Bahia, tras cancelar su concierto en Milán

Saltaban todas las alarmas cuando Rosalía se veía obligada a cancelar su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria. Un contratiempo que preocupó a sus fans y que la obligó a parar en seco en pleno concierto para tener que irse en ambulancia después del mal estado en el que se encontraba.

Pero lejos de dramatizar, la artista ha hecho lo que mejor sabe: refugiarse en los suyos. Madrid se ha convertido en su lugar seguro estos días, donde ha aprovechado para recuperarse, bajar el ritmo y recargar pilas.

Rosalía con su segudo look en los Brit Awards 2026 bailando al ritmo del techno | Gtres

Y lo ha hecho como más le gusta: lejos del ruido, pero no sola. Rosalía salía de un restaurante libanés junto a Loli Bahia, una de las personas que más le está dando apoyo en los últimos meses. Ante la discreción que las define ambas dejaron claro que la conexión entre ellas es más que evidente.

De hecho, también se las ha visto juntas en Casa de Campo, un lugar alejado de la ciudad paseando tranquilas e incluso en algunos momentos caminaron agarradas de la mano, una imagen que no ha pasado desapercibida.

Rosalía y Loli Bahía en casa de campo juntas | Gtres

Relajada, sonriente y visiblemente recuperada, Rosalía demostró que solo fue un susto. Eso sí, cuando se dio cuenta de la presencia de las cámaras, lejos de incomodarse, reaccionó con naturalidad.

Tras salir del restaurante, y ya de vuelta a la furgoneta, la artista confirmaba lo que todos querían saber: "Estoy muy bien, gracias". Unas palabras que han tranquilizado a sus seguidores y que llegan en un momento clave.

Porque lo cierto es que Rosalía no tiene tiempo que perder. En cuestión de horas, tiene previsto volver a subirse al escenario en Madrid, en uno de los conciertos más esperados de su gira, LUX Tour. Y, por lo que parece, lo hará con más ganas que nunca.

Rosalía con su segundo look en los Brit Awards 2026 | Gtres

Eso sí, fiel a su estilo, ha preferido no dar detalles sobre su vida personal ni sobre el papel que juega Loli en su día a día. Discreta, pero dejando ver lo justo, Rosalía sigue manejando su intimidad como mejor sabe.

Entre paseo, recuperación exprés y mucho apoyo, la artista demuestra que sabe parar cuando toca, pero también volver con fuerza. Porque si algo ha quedado claro es que Rosalía ya está lista para darlo todo de nuevo.