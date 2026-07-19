Gabriela Guillén contradice a Alejandra Osborne sobre el encuentro con su hijo: "No hemos hablado"

Alejandra Osborne desveló que el primer encuentro entre ella, sus hermanas y el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tendría lugar "después del verano", asegurando que ya existía una fecha aproximada para la esperada reunión familiar.

Sin embargo, sus declaraciones a Europa Press han sido desmentidas por la empresaria y ha dejado claro que, por el momento, ella no tiene constancia de que ese momento esté ya organizado.

Lejos de confirmar las palabras de la hija mayor del cantante, Gabriela ha explicado que todavía no ha coordinado con Bertín cuándo se producirá ese primer encuentro: "No lo sé, yo no he coordinado con su padre para que haga de momento un encuentro, que eso se hará cuando las cosas cuadren, agendas y demás, que yo también estoy trabajando, su padre también, entonces no lo sé".

Gabriela Guillén | Europa Press

La paraguaya ha insistido en que es un asunto del que aún no han hablado: "Pues no lo sé, todavía no hemos hablado y si se hará pues supongo que bueno, en el momento que nos coordinemos todos y ya está. Independientemente de qué se quiera hacer pues habrá que buscar un tiempo".

Eso sí, Gabriela ha confirmado que la relación entre Bertín y su hijo continúa avanzando con normalidad. De hecho, al ser preguntada por la posibilidad de que el pequeño vuelva a pasar tiempo este verano en la finca del artista, ha revelado que ya ha estado allí recientemente: "Ha estado ya, entonces puede ir, claro. Sí, sí, le toca".

Por su parte, unas horas antes, Alejandra Osborne mostró sus ganas de abrazar a su hermano pequeño

Alejandra Osborne en el desfile de Fabio Encinar en Sevilla | Gtres

"Yo creo que será después del verano. Porque ahora, mira, entre que una semana con su marido a un lado, otra a otro...", comentó.

Además, Alejandra salió en defensa del artista tras cancelar sus próximos conciertos por culpa de un problema de salud y por el fallo en la voz que tuvo en una de sus últimas actuaciones.