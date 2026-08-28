La historia de amor de Harald y Sonia Haraldsen: una reina que al principio no fue aceptada por no tener sangre real

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald. El rey Harald falleció en paz en el Hospital Nacional el viernes 28 de agosto a las 6:35 horas". Este es el escueto comunicado con el que la Casa Real noruega ha anunciado a primera hora de esta mañana el fallecimiento del que ha sido el Monarca del país escandinavo en los últimos 35 años tras sufrir un grave empeoramiento en su delicado estado de salud a causa de una infección en el torrente sanguíneo después de su ingreso de urgencia el pasado 17 de agosto debido a una acumulación de líquido en el cuerpo a causa de la anemia hemolítica que padecía.

El rey Harald y su hijo Haakon | Gtres

Con su muerte, Noruega pierde al que ha sido uno de sus bastiones desde que en 1991 ascendió al trono tras el fallecimiento de su padre, el Rey Olaf V, que será recordado por amar tanto a su país como a su familia, y por ser el primer príncipe europeo en casarse por amor a pesar de las dificultades. Harald, que nació el 21 de febrero de 1937 y se vio obligado a vivir en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, conoció a Sonia Haraldsen cuando tenía solo 22 años y, a pesar de que ni su progenitor, ni el Gobierno de su país, ni el pueblo aprobaban su relación porque la joven no tenía sangre azul, luchó contra viento y marea por su felicidad.

El príncipe Harald y Sonia Haraldsen | Gtres

Después de 9 años de noviazgo primero secreto y luego público, el heredero a la Corona lanzó un pulso definitivo al enfrentarse a todos para dejar claro que si no se casaba con su novia se quedaría soltero. "Si Noruega me necesita aquí estoy, pero con Sonia a mi lado" expresó. Un ultimátum que provocaba una crisis en Escandinavia -ya que era el único hijo varón del Rey y el único que podía llegar al trono- y que tras una consulta histórica de Olaf V al Parlamento, culminaba en su boda con Sonia en la catedral de Oslo el 29 de agosto de 1968.

El príncipe Harald y Sonia Haraldsen | Gtres

La pareja, que rápidamente se ganó el cariño del pueblo, siempre presumió de su amor y su unión -su matrimonio ha durado 58 años, hasta la muerte del Rey Harald- tuvo a su primera hija, la princesa Marta Luisa, el 22 de septiembre de 1971, culminando su felicidad con el nacimiento del príncipe heredero Haakon -ya que no fue hasta 1990 cuando se aprobó la ley de primogenitura absoluta en el país- el 20 de julio de 1973.

Por lo mucho que sufrieron ellos, Harald y Sonia se prometieron que siempre arroparían a sus hijos en el terreno sentimental y así lo cumplieron, convirtiéndose en el gran apoyo tanto de Haakon en su matrimonio con Mette-Marit -con varios escándalos en su juventud y madre de un niño, Marius Borg, fruto de una relación anterior-, como de Marta Luisa en su primera boda con Ari Behn -con el que tuvo tres hijas y del que se separó años antes de que el escritor se quitase la vida en 2019- y en la segunda con el chamán Durek Verrett, por el que renunció a sus privilegios reales.