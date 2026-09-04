Michelle Salas aclara cómo se encuentra su padre Luis Miguel tras los rumores sobre su salud

Alejado del foco mediático desde que puso punto y final a su gira mundial, Luis Miguel Tour, a finales de 2024, Luis Miguel ha acaparado numerosos titulares en los últimos meses ante las especulaciones sobre su estado de salud.

A pesar de que su entorno desmintió rotundamente que estuviese enfermo, la revista Semana publicaba el pasado junio que el cantante mexicano se habría sometido a una operación cardiológica muy delicada en el prestigioso hospital Monte Sinaí de Nueva York, apuntando que la intervención habría sido un éxito. Tras varias semanas ingresado se habría desplazado a su México natal con Paloma Cuevas -que habría organizado su agenda para poder pasar el máximo tiempo posible con su pareja- para proseguir con su recuperación.

Luis Miguel | Gtres

Mientras el Rey Sol guarda silencio, su hija Michelle Salas -fruto de su relación con la mexicana Stephanie Salas y a la que está muy unido después de años marcados por su distanciamiento- ha salido al paso de las especulaciones y ha revelado cómo se encuentra su padre en su reaparición ante las cámaras.

La creadora de contenido asistió este jueves a un evento en Monterrey (México) y al ser preguntada por la salud del icónico cantante, ha asegurado que "todo muy bien gracias a Dios, gracias por preguntar".

A través de Hoy Día, Michelle ha confirmado que su padre "está super bien, descansando a gusto... Alistándose para lo que viene", dejando entrever que Luis Miguel estaría preparando nuevos proyectos profesionales mientras disfruta de un merecido descanso en su país junto a Paloma, con la que mantiene una sólida relación desde 2021, y que en estos complicados moemntos se habría convertido en su principal apoyo.

Michelle Salas | Gtres

En la misma línea se ha pronunciado la fundadora de Starlite, Sandra García Sanjuán, en la gala de los Premios Juventud que se han celebrado este jueves en la cantera de Nagüeles, recinto que acoge el famoso festival musical, en Marbella. Muy próxima a la diseñadora, "es una de mis mejores amigas", la empresaria ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha asegurado que "no hay que preocuparse de nada, está perfecto".

"Eso (las informaciones sobre su operación cardíaca en Nueva York) salió así como de un mes. No, no, está perfecto. Eso salió hace un mes, ya me ha parado y me dijo no, no, olvídate tal...Nada, nada, está perfecto" ha zanjado.