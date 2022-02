Rocío Osorno, la presunta nueva pareja de Iker Casillas, posa radiante con un vestido de novia

La temporada de bodas, bautizos y comuniones se va acercando cada vez más y esto hace que muchos y muchas empiecen a navegar por páginas de trajes para esas ocasiones especiales. Los vestidos de novia son los más difíciles de elegir y también los más reconocibles a la hora de ver a algunas famosas posando con ellos.

Ya no hace falta tener una fecha, o intención de casarte, para vestirse y presumir "blanca y radiante", como dice la canción del cantante chileno Antonio Prieto, con un vestido de novia como si se fuera a pasar por el altar en ese mismo instante. Muchas influencers han sido las elegidas de algunas firmas nupciales haciendo que sean ellas quienes protagonizan las sesiones de fotos y las presentaciones de las nuevas colecciones.

Algunas caras conocidas como Rocío Osorno, quien se ha convertido en una de las influencers más reconocidas del territorio nacional, se han atrevido a lucir ante sus más de un millón de seguidores un espectacular, y original, atuendo propio de una ceremonia, aunque no es la primera vez que la vemos con un vestido con el que cualquiera podría casarse.

Mangas abullonadas, aperturas en los costados, corte sirena, de encaje y con una sutil cola que se abría al llegar al suelo, la sevillana ha alardeado de lo bien que le sienta el traje de novia, combinándolo a la perfección con su melena suelta, labios burdeos y unos pendientes brillantes que caían sobre sus clavículas.

"Born to die", ha escrito Rocío Osorno junto a la sucesión de fotos. Unas palabras de la canción de Lana del Rey que seguramente han dejado 'muertos' a más de uno por lo bien que le queda, y lo guapa que está con ese estilismo. El post ha superado los 54 mil 'me gusta' y ha recibido numerosos comentarios que halagan a la joven de 34 años. "Es que eres de otro mundo", "Bfffffff, pero tú te has visto????", "BUENO, amiga, nunca dejarás de sorprenderme", le comentaban Raquel Reitx, la influencer Marta, más conocida como 'holacuore', y la actriz Paula Gómez, respectivamente.

La creadora de contenidos digitales es conocida por sus looks y también por la marca que lleva su nombre, en la que combina su labor como influencer y como diseñadora con su firma especializada en vestidos de fiesta, siendo toda una inspiración en ambos campos. Lejos de la moda, Rocío ha sido recientemente protagonista y el centro de las miradas por el rumor que ha corrido como la pólvora, que especula que mantiene una relación secreta con el exportero Iker Casillas.

Ni Rocio, ni Iker han confirmado que exista un romance entre ellos, pero esta última publicación ha generado furor entre su comunidad de fans, haciendo que este look nupcial sea para sus seguidores un indicio de una intención de casarse, más que un post más en su perfil de Instagram. Es por eso que junto a los mensajes cariñosos que hacen eco de lo guapa que está, también se han encontrado otros que se refieren al blanco de su vestido y al de la camiseta que visitó durante años el futbolista. "Merengue, Merengue", decían los más originales.

Desconocemos si estas instantáneas compartidas por Rocío Osorno vienen con una declaración de intenciones oculta, pero lo que tenemos claro es que está estupenda y sin necesidad de gastarse una cifra desorbitada. El diseño pertenece al portal de moda online Asos y su precio es de 249.99€, un valor muy reducido en comparación con el que suelen costar los vestidos de novia y que hace que muchas naveguen por la plataforma en busca del suyo.

