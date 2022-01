Rocío Osorno se opera la nariz y cuenta todos los detalles

La influencer Rocío Osorno se sometía, hace unas horas, a una operación de nariz. Tras salir de quirófano y regresar a su habitación para recuperarse, Osorno decidía publicar una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,4 millones de seguidores, informando de que, a priori, todo había salido bien, y que iba a proceder a responder algunas preguntas sobre la cirugía que le habían hecho sus seguidores.

Rocio Osorno tras la rinoplastia | Historias de Instagram de Rocio Osorno

En primer lugar, le han preguntado qué era lo que se había hecho en la cirugía y por qué, a lo que ella respondía: "Llevo meses consultando este tema a especialistas por que desde que empecé a correr y a hacer deporte, notaba que me ahogaba mucho y como que no me entraba bien el aire por la nariz (siempre acababa respirando únicamente por la boca). Me vio el otorrinolaringólogo y, al parecer, tenía el tabique desviado e hipertrofia de cornetes nasales".

"Estéticamente", aclaraba la influencer, "no se va a notar mucho, la única modificación exterior es que el tabique ahora está recto del todo, aunque por fuera, apenas se notaba. También me han cerrado un poquito los alares que se me abrían mucho cuando hablaba. El resto, (tamaño, forma) sigue igual", explicaba Rocío.

Actualmente, la sevillana revelaba que se encuentra bien: "Dolor, dolor no he tenido en ningún momento. Digamos que es un poco aparatoso o incómodo, pero me imaginaba este primer día muchísimo peor. Durante la operación no he sentido nada, tal y como me hizo efecto la anestesia me dormí sin notar nada raro ni molesto hasta que me desperté ya una vez finalizado todo".

Hacía una mención especial al doctor Juan Peñas, el cirujano plástico que la había operado, junto con Luis Jiménez, el otorrino. Aprovechaba para dar las gracias: "Que por cierto tenemos que dar las gracias a todos los sanitarios que me han atendido, desde anestesistas, enferemeros, celadores... Se han portado conmigo de 10". Comentaba también que la duración de la operación había sido de una hora aproximadamente, y que todo había sucedido en el Hospital San Rafael de Madrid.

Con respecto a cuándo se curará, Osorno explicaba: "Por ahora me han salido muy pocos hematomas pero hasta las 48 horas pueden aparecer así que no canto victoria todavía", de hecho en su insta story más reciente, ya se puede observar como le han salido varios hematomas en la cara. "En una semana aproximadamente me quitan la escayola y dependerá un poco de lo que tarden los hematomas en irse para una primera recuperación inicial. Yo creo que en 10 días o así podré volver a hacer vida normal con mucho cuidado".

Rocío Osorno tras la cirugía | Historias de Instagram de Rocío Osorno

Quien no se ha separado de su lado y la ha acompañado en todo momento ha sido su 'Polilla', la actriz Paula Gómez, que se ha encargado de hacerle compañía y estar con ella en todo momento, tal y como ha revelado Rocío en su cuenta de Instagram.

La influencer aprovechaba para contar a sus seguidores que era la primera vez que se metía en un quirófano para algo facial: "Es la primera vez, si me hubiera hecho alguno otra cosa, os lo hubiera contado igual que lo estoy haciendo ahora". También recordaba haber contado ya a sus seguidores que hace muchos años se operó el pecho: "Me operé el pecho hace muchos años, también lo he contado".

