David Bustamante, sobre su dolor por la muerte del padre de Paula Echevarría: "Ha sido mi suegro durante muchos años"

La familia de Paula Echevarría atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras el fallecimiento de su padre, Luis Echevarría, una figura muy querida en el entorno de la actriz y también en el de David Bustamante, quien mantuvo una estrecha relación con él durante los años de su matrimonio con la intérprete. Aunque la pareja puso fin a su relación hace tiempo, el cantante ha querido mostrar públicamente su respeto y cariño hacia quien fue su suegro y abuelo de su hija Daniella.

David Bustamante y Paula Echevarría durante la cabalgata de los Reyes Magos en Majadahonda de 2019 | Gtres

Muy afectado por la noticia, ha reconocido que la pérdida le ha golpeado profundamente y ha recordado el vínculo que mantuvo con su exsuegro durante tantos años. "Luisis era irrepetible y es muy doloroso también. Es el abuelo de mi hija y el padre de la madre de mi hija. Es que es así, ha sido mi suegro durante muchos años, así que la pérdida es dura para todos", confesó con visible emoción.

El cantante también ha explicado que, aunque no estuvo en el funeral, estuvo en todo momento pendiente de Paula y en contacto con ella durante estos días tan complicados. "Sí, hombre, no hay que mezclar cosas. Estuve en contacto, lógicamente", afirmó, dejando claro que, más allá de que su relación sentimental terminara hace años, el apoyo mutuo en un momento tan delicado ha sido natural.

David Bustamante haciendo declaraciones a la prensa | Gtres

Preguntado por el estado de ánimo de la actriz, Bustamante ha preferido ser prudente y no hablar en nombre de la familia. "Preguntádselo a ella... Yo no soy portavoz de la familia", respondió, evitando dar más detalles sobre cómo está afrontando Paula la pérdida de su padre.

Las declaraciones del cantante reflejan la buena relación que ambos han mantenido en los últimos años por el bienestar de su hija y ponen de manifiesto que, en circunstancias como esta, las diferencias del pasado quedan a un lado. La muerte de Luis Echevarría ha unido de nuevo a quienes formaron parte de su familia durante tantos años, dejando una muestra de respeto y afecto en uno de los momentos más dolorosos para el entorno de Paula Echevarría.