Emiliano Suárez prefiere no decir más del distanciamiento entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal

Emiliano Suárez ha asistido de nuevo a la plaza de toros de Las Ventas, donde además de hablar de sus planes para el verano, ha tenido que enfrentarse de nuevo a preguntas sobre su comentada relación con Vicky Martín Berrocal.

Lejos de esquivar el asunto, aunque dejando claro que no tiene intención de seguir alimentando la polémica, el empresario se ha mostrado tajante al ser preguntado por la posibilidad de una reconciliación con la diseñadora. Todo después de que, hace unas semanas, sus declaraciones sobre el distanciamiento entre Vicky y Marta Sánchez generasen un gran revuelo.

Emiliano Suárez con la prensa | Europa Press

"Yo cada vez que vengo a los toros lío una que no veas", ha comentado con ironía cuando la prensa ha vuelto a sacar el tema. Sin embargo, rápidamente ha dejado claro que considera el asunto más que enterrado: "No, de eso ya no hay nada que hablar ya. A mí me importa un pito todo esto".

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal | Gtres

A pesar de sus intentos por pasar página, las preguntas sobre Vicky Martín Berrocal han continuado. Emiliano, lejos de suavizar su postura, se ha reafirmado en todo lo que dijo anteriormente: "Yo ya lo que tenía que decir ya lo dije".

El empresario también ha asegurado que no se arrepiente en absoluto de sus palabras, restando importancia a la repercusión que tuvieron: "Tampoco he dicho nada tan grave, hombre".

Vicky Martín Berrocal | Gtres

Emiliano Suárez ha descartado cualquier posibilidad de acercamiento y ha dejado una frase que parece cerrar definitivamente el asunto: "Así las cosas. Así se quedan".

Unas declaraciones que dejan claro el distanciamiento entre ambos y que dejan ver que, al menos por ahora, no existe ninguna intención de retomar el contacto. Mientras tanto, Emiliano ha preferido centrarse en sus proyectos profesionales y en una intensa agenda de trabajo para los próximos meses.