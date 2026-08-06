Shaila Dúrcal, apoyo absoluto a su hermana Carmen Morales en el homenaje que le hará a su madre, Rocío Dúrcal

La figura de Rocío Dúrcal sigue muy presente tanto en el mundo de la música como en el ámbito familiar. Casi dos décadas después de su fallecimiento, el legado de la artista continúa inspirando nuevos proyectos y homenajes, y ahora será su hija Carmen Morales quien le rendirá tributo a través de un montaje teatral y musical con el que busca recordar a su madre desde el escenario, el lugar que más ha marcado su trayectoria profesional.

Rocío Dúrcal junto a sus hijos Carmen, Shaila y Antonio durante un acto público | Gtres

Ante este nuevo proyecto, su hermana, Shaila Dúrcal, no ha ocultado la emoción y el orgullo que siente por su hermana. La cantante ha celebrado públicamente esta iniciativa y ha asegurado que está deseando verla interpretar a Rocío Dúrcal desde una perspectiva muy personal.

Shaila Dúrcal, durante un evento en Marbella | Gtres

"Es un proyecto de ella, es igual que yo... cuando hago mis canciones o cuando hago un proyecto dedicado a ella, es algo muy bonito, porque me encanta que lo esté haciendo a través del teatro, que es lo que más ama, que sea, obviamente, teatro musical. Canta muy bonito mi hermana, así que tengo muchas ganas de escucharla, de verla, cómo lo interpreta a su manera y, bueno, yo soy fan número uno", confesó.

Shaila Dúrcal, durante un evento en Marbella | Gtres

Sus palabras reflejan el apoyo absoluto que existe entre las hermanas a la hora de mantener vivo el recuerdo de su madre, una artista cuya influencia sigue siendo enorme para toda la familia. Mientras ella ha rendido homenaje a ella en diferentes ocasiones a través de la música, ahora celebra que Carmen lo haga desde el terreno que mejor conoce: el teatro musical.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales en los premios Forqué | Gtres

Durante su intervención, Shaila también quiso pronunciarse sobre el estado de salud de su tía Fedra Lorente, después de que trascendieran las dificultades que atraviesa la actriz. La cantante explicó que la familia permanece unida y pendiente de su evolución pese a la distancia.

"Esas cosas que pasan en la vida, pero bueno, para eso somos la familia, yo creo, para estar ahí apoyándonos, aunque sea a la distancia, cercanamente, de la forma que sea, ¿no? Somos familia y es lo que hacemos", señaló con cariño.