EN SEVILLA
Rocío Crusset, amiga de Tana Rivera, sobre el estado de salud de Roca Rey tras la cornada: "Pobrecito"
Numerosas personalidades se han pronunciado sobre la cogida a Roca Rey en Sevilla, haciendo que fuera intervenido de urgencia. Una de ellas ha sido Rocío Crusset, amiga de Tana Rivera, que se ha pronunciado sobre el incidente.
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El reciente susto sufrido por Andrés Roca Rey en la Maestranza de Sevilla, donde resultó gravemente cogido, ha sobrecogido a todos los aficionados a la tauromaquia, entre ellos a Rocío Crusset.
La hija de Carlos Herrera se ha visto marcada además porque es gran amiga de Tana Rivera, actual pareja del torero, que se ha pronunciado sobre el incidente.
"Es una desgracia, pobrecito", afirmó la modelo a Europa Press antes de coger un vuelo de regreso a Nueva York tras su paso por la Feria de Abril. "Esperemos que se recupere pronto", indicaba antes de abandonar Sevilla.
Por su parte, la evolución médica de Andrés Roca Rey sigue su curso, a pesar de que la cogida que sufrió el pasado jueves 23 de abril en La Maestranza fue de suma gravedad. Según publica el portal Mundotoro en la mañana de este domingo, el último parte médico del diestro dice que continúa favorablemente su evolución, ya ha podido incorporarse para apoyar la pierna derecha y ha dado sus primeros pasos por la habitación.
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El equipo médico está centrado en la buena evolución de los drenajes y de la herida y, si todo va según lo previsto, el novio de Tana Rivera podría recibir el alta la próxima semana.
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