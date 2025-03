La relación de Lidia Torrent y Jaime Astrain: desde cómo se conocieron hasta la crisis que les ha hecho darse un tiempo

Verano de 2019. Lidia Torrent hace unos meses que lo ha dejado con Matías Roure mientras que Jaime Astrain no tiene pareja. Este es el contexto en el que se encontraban Lidia y Jaime cuando se conocieron. Su romance empezó gracias a un amigo en común, que ejerció de celestina, y les puso en contacto. "Nos habló, a mí de él y a él de mí", cuenta la hija de Elsa Anka y, a partir de aquí, se empezaron a seguir en Instagram.

Después de unos meses hablando a través de esta red social llegó el momento de desvirtualizarse en un evento en el que coincidieron. Jaime cuenta que vio "la luz" cuando llegó Lidia: "Me salvó la vida, me escapé hacia ella. Era como si la conociera y fuese amiga mía de toda la vida", explicó él.

Lidia confesó en una entrevista que aquel fin de semana lo pasaron juntos, pero después no se vieron durante un mes por motivos profesionales de cada uno. Esas semanas no hablaron y ella llegó a pensar que él no estaba interesado en ella, aunque la realidad fue que él dejó de contactar con Lidia unos días para no agobiarla y no parecer desesperado.

Al principio de la relación, la comunicadora no esperaba nada serio y reveló que no fue un amor a primera vista; sin embargo, a medida que la relación iba avanzando, se fue enamorando.

El nacimiento de su hija Elsa

El 17 de octubre de 2022 la relación de Lidia y Jaime inició una nueva etapa con el nacimiento de su hija Elsa. Decidieron hacer un homenaje a la abuela materna y pusieron su nombre a la bebé, a quien bautizaron en junio de 2023 en una ceremonia en Madrid acompañados de su familia y amigos.

En una entrevista a la revista Pronto pocos meses después de nacer Elsa, Lidia definía a su hija como "muy risueña y muy espabilada", decía que Jaime estaba "entregadísimo" en su papel como papá y que su hija era la "prioridad absoluta" de la pareja: "Nuestros mundos giran en torno a ella por completo".

Si ya desde que empezaron a salir, Lidia y Jaime compartían sus momentos juntos en Instagram, con Elsa no fue menos y en muchas ocasiones los hemos visto en redes sociales aparecer con su hija en múltiples planes e instantes juntos.

La fallida petición de mano

En aquella conversación con la revista Pronto, la presentadora fue preguntada por los planes de boda de la pareja. En aquel momento, su prioridad era su hija y lo de pasar por el altar no estaba previsto, pero ella dejó una frase muy clara: "Seguro que llegará el día".

Y un día de agosto del año pasado, Jaime colgó un vídeo que dejó a todos con la boca abierta. Entonces ya hacía cinco años que estaban saliendo y, coincidiendo con el 30 cumpleaños de Lidia, el exfutbolista decidió hacerle un regalo un tanto particular y que causó bastante controversia.

En la publicación se veía cómo Jaime le entregaba a su novia una cajita muy parecida a las de los anillos de compromiso y cómo él hacía supuestamente el gesto de arrodillarse. Sin embargo, todo quedó en una broma que dejó sorprendidos a todos, a las personas allí presentes y a sus seguidores, que no les hizo mucha gracia.

Rumores de crisis

Hace unas semanas que empezaron los rumores de crisis en la pareja, sobre todo, desde que Lidia no asistió a la celebración del 37 cumpleaños de Jaime.

Según reveló la revista ¡Hola! a partir de fuentes cercanas a la pareja, entre ellos hay ciertas diferencias, que "no son graves ni irreconciliables", y que quieren gestionarlo "desde la intimidad y sin suposiciones". "Las relaciones pasan por etapas, momentos, circunstancias", afirman las fuentes a la citada publicación.

Días después, Lidia declaró que las parejas pasan por "altibajos", sin concretar nada más.