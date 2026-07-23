Eme de Amores confiesa lo dura que le está pareciendo la maternidad: "Me estoy permitiendo estar mal"

La creadora de contenido María Luisa Hidalgo, conocida popularmente en redes sociales como Eme de Amores, se ha convertido en madre con la llegada de su pequeña Candela, el pasado 16 de julio.

Tras un parto complicado de 17 horas de duración y un ingreso de la recién nacida a la UCI, tanto la bebé como la pareja se encuentran en casa disfrutando de los primeros días de su primogénita.

Aún así, Eme de Amores ha manifestado a través de su Instagram que no están siendo unos días fáciles, puesto que su vida, su cuerpo y sus prioridades han cambiado completamente. Como muchas otras mujeres, la influencer se suma a la realidad de que la maternidad es mucho más dura de lo que parece a través de las redes.

Así pues, en este artículo te contamos todo lo que la creadora de contenido ha publicado en su perfil de Instagram, una confesión difícil pero necesaria para recordar que no todo lo que se muestra a través de una pantalla es verdad.

Choque de realidad

Eme de Amores ha confesado a todos sus seguidores que no está llevando del todo bien los primeros días de posparto: "Estos días se me están haciendo un poco cuesta arriba", ha escrito en sus historias. "Me estoy permitiendo estar mal, llorar, desahogarme con mi familia y Muna", ha proseguido.

Y es que al igual que muchas otras mujeres, María Luisa ha admitido que, por culpa o gracias a las redes sociales, tenía el primer contacto con la maternidad muy idealizado: "Sé que es un proceso de adaptación normal, pero como en redes la maternidad siempre parece perfecta, pues a veces sientes que tú eres la única que lo pasa mal".

Las palabras de Eme de Amores sobre sus primeros días de maternidad | Instagram

A todo esto, ella quiere mantenerse transparente y contar su historia, ya que ella misma cree "que ayudo a mucha gente que está en este proceso". Pero, para ello, necesita que pasen un poco los días: "Quiero contaros más de este proceso en YouTube pero me estoy tomando mi tiempo, no quiero sentir presión por grabar porque quiero priorizarme a mi y a Candela estos días", ha expresado.

Amarse de nuevo

Es evidente que después de dar vida a un hijo, el cuerpo cambia: aparecen las estrías, la flacidez y, en la mayoría de los casos, algo más de barriga de la que había antes del embarazo. Pero, en este caso, las redes sociales también nos nublan la vista con cuerpos ideales días después de dar a luz.

María Luisa se ha topado con esta realidad, en la que su cuerpo está tardando más de lo que se ve a través de redes en volver a ser él. La influencer afirma que está "aprendiendo a quererme con este cuerpo nuevo".

Eme de Amores en sus primeros días de maternidad | Instagram

Y es que la fundadora de Mao Pao reflexiona que "cada mujer tiene su proceso de recuperación y no pasa nada", dejando claro que lo importante no es como queda la barriga sino el hecho de haber dado vida a una criatura sana.

Eso no quita que haya tenido pensamientos de boicot propio: "Esta mañana he ido a vestirme y no tenía apenas nada en el armario que me cupiese y que a la vez me disimulara la barriga, me he frustrado mucho". Con ello, cuenta que "he decidido salir en crop top a pesar de que aún pareciese que estoy embarazada".

Eme de Amores en sus primeros días de maternidad | Instagram

La creadora de contenido también tiene presente que, aunque no se vea del todo bien, las redes sociales son su trabajo: "Tampoco quiero desaparecer de redes por no verme bien, quiero tener fuerzas para publicar aunque no sienta que esté en mi mejor momento", añadiendo que "es mi realidad ahora y punto".

A quién se parece Candela

Aunque la pareja ha decidido no enseñar la cara de la bebé en redes sociales, la influencer sí que ha dado una primicia sobre a quién se parece más: "Deciros que mi Candela se parece muchísimo a mí cuando era bebé".

Una imagen de Eme de Amores de bebé | Instagram

Con este suceso, Eme de Amores ha quedado muy sorprendida: "El pelo pincho es el mismo, como es la genética", y es que aclara que "en las ecografías era igualita que el padre", a lo que añade con humor: "va a ser que no mi ciela".

Así pues, desde Novamás le mandamos un fuerte abrazo a Eme de Amores, para que se encuentre a ella misma en esta nueva etapa y que nunca deje de estar orgullosa de lo que su cuerpo ha sido capaz de crear: a su hija Candela.