Así han vivido los famosos el apagón: de la angustia de Helen Lindes al spa casero de Vicky Martín Berrocal

Este lunes 28 de abril, España ha sufrido un apagón masivo que ha dejado a millones de personas sin electricidad durante varias horas. Aunque la mayoría de las zonas ya han recuperado el suministro, fueron muchas las personas que se quedaron incomunicadas, que no pudieron viajar o que tardaron horas en regresar a sus casas desde el trabajo.

Ahora, con la energía prácticamente restablecida en toda la península, se investigan las causas de este colapso. Como no podía ser de otra forma, los famosos también han vivido este apagón en primera persona. Así lo han contado ellos mismos en sus redes sociales.

Las Islas Canarias fueron una de las pocas zonas que no se vieron afectadas. Desde su casa, Anabel Pantoja ha estado siguiendo las noticias en directo, viendo el caos y la incertidumbre que se extendía por toda España. Agradecida de que en su zona no hubiera cortes, no ha podido evitar mostrar su preocupación por quienes sí estaban sufriendo la falta de electricidad. En varias historias de Instagram ha reflexionado sobre este suceso: "No somos nada sin internet", ha escrito.

Historia de @anabelpantoja00 | Instagram

Una de las que peor lo ha pasado ha sido Helen Lindes. La modelo ha relatado en sus redes sociales que el apagón la ha sorprendido en plena calle Serrano, en el centro de Madrid. "Fue abrumador ver el centro totalmente colapsado. De repente los semáforos dejaron de funcionar, todo el mundo se echó a la calle y yo intentaba contactar con mi marido", ha escrito . El trayecto hasta su casa, que en condiciones normales habría sido rápido, se alargó casi cinco horas. "Solo podía pensar en mis niños. ¡Qué impotencia más grande! Por suerte, ya estamos todos en casa y todo ha quedado en un susto", ha explicado.

Historia de: @helenlindesgrif | Instagram

María Pombo también ha querido compartir su experiencia en cuanto la luz volvió a su hogar. "Por aquí nos acaba de volver la electricidad. Ojalá estéis todos bien", ha escribto en su cuenta de Instagram. María ha explicado que, aunque ha sido un momento de incertidumbre, su hijo Martín ha vivido la experiencia casi como una aventura. "Estoy segura de que le encantaría repetir cada noche", ha escrito.

Historia de: @mariapombo | Instagram

Su hermana, Marta Pombo, parecía estar más preparada para un apagón. Lejos de agobiarse, ha sacado un camping gas y se ha puesto a cocinar. Otra influencer previsora ha sido Susana Bicho, que ha recurrido a una batería portátil solar que había comprado meses atrás. "Gracias a la Susana dramática que decidió comprar una batería solar", ha compartido en sus historias.

Historia de @susana_bicho | Instagram

Anna Padilla, hija de Paz Padilla, ha contado que ha tardado una hora y media en hacer un trayecto que normalmente le lleva 15 minutos. "Estaba completamente acojonada", ha comentado. Sin embargo, más tarde compartido imágenes terminando la noche en casa de unos amigos, jugando al Cluedo a la luz de las velas.

Historia de @annafpadilla | Instagram

Muchas influencers como Marta Díaz y Melyssa Pinto han improvisado. Ambas han compartido en redes cómo se las arreglaban rodeadas de velas. Melyssa ha descrito su noche como "una mezcla entre Embrujadas y La Purga", mientras que Marta ha publicado una imagen junto a su hermano, sentados alrededor de una vela, y ha enviado ánimos a sus seguidores: "Por aquí seguimos así, espero que estéis todos bien".

Historia de @martaa_diiaz | Instagram

Sara Carbonero se ha tomado el apagón con mucha filosofía. Ha publicado una foto de una vieja radio, que le ha sirvido de compañía durante todo el día, y ha compartido también momentos tranquilos jugando a los legos con su hijo y leyendo cuentos. "Ni tan mal el detox", ha escrito, sacando el lado positivo de la situación.

Historia de @saracarbonero | Instagram

Vicky Martín Berrocal y su hija también han sabido aprovechar la desconexión. Han convertido el apagón en un día de spa casero, poniéndose mascarillas de luz y dedicándose un tiempo de calidad entre madre e hija.

Historia de @vickymartinberrocal | Instagram

Otras influencers como Dulceida, Lidia Torrent, Teresa Andrés o Estela Grande han usado sus redes para mandar mensajes de ánimo y tranquilizar a sus seguidores asegurando que estaban bien y que ya habían recuperado la electricidad.

Este apagón nos ha dejado una enseñanza clara: somos mucho más dependientes de la tecnología de lo que pensamos. Y en muchos casos, también nos ha recordado la importancia de saber adaptarnos y de encontrar calma incluso en medio del caos.