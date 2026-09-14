Blanca Suárez sobre la foto que publicó de Javier Rey que alteró las redes: "Si lo piensas no tiene ningún sentido"

Este pasado fin de semana ha empezado el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito urbano de Madrid, un evento al que no solo han acudido los más fanáticos del motor, sino que también muchos rostros conocidos.

Entre ellos, ha destacado la presencia de la actriz madrileña Blanca Suárez, quien ha afirmado que se está iniciando en el mundo de la Fórmula 1, ya que lo encuentra interesante.

La actriz, que hace apenas unos días acabó el rodaje de la tercera temporada de Respira, ha comentado ante las cámaras cómo han ido sus vacaciones de verano, que más bien han sido pequeños fines de semana de desconexión.

Pero, las declaraciones que todo el mundo esperaba tiene que ver con la foto tan comentada que publicó en su Instagram en la que supuestamente aparece Javier Rey, su pareja desde el año 2020. En este artículo te contamos todos los detalles.

Las palabras de Blanca

Suárez se encuentra en un muy buen momento tanto personal como profesional: "Yo en general os digo siempre que estoy bien, estoy muy bien, trabajando y bien, todo en orden", ha comentado.

Ahora se encuentra apreciando al máximo los pequeños y grandes placeres que la vida le ofrece: "Eso intentamos, sino de qué y por qué", afirma. También está en un momento dulce en el amor, disfrutando de todo lo que se pueda: "Yo rasco por ahí todo lo que se pueda", ha asegurado entre risas.

Cuando los periodistas le preguntan por la foto en la que aparece Javier Rey de espaldas haciendo ejercicio, Blanca se pregunta, tratando de desviar la atención, el por qué la gente está intrigada. Y es que todo lo que la actriz comparte a través de su perfil de Instagram es analizado al detalle, buscando pistas sobre si su amor con Javier sigue viento en popa.

Blanca Suárez y Javier Rey | Gtres

"Pero realmente si lo piensas no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea que realmente comentamos un poco porque sí, pero no hay más allá, no hay más que comentar, fíjate", ha aclarado Suárez, "a mí ya no me corresponde", ha añadido.

Más sobre la foto

La imagen que ha sido tan comentada la ha compartido Blanca Suárez en su perfil de Instagram, y forma parte de un carrusel que muestra un poco más sobre su escapada a Jávea.

Aunque Javier Rey no aparezca etiquetado en la publicación, la imagen no ha pasado desapercibida. En ella, aparece el actor en el gimnasio de espaldas, haciendo ejercicios con pesas y mirándose a un espejo.

La imagen compartida por Blanca Suárez en la que aparece Javier Rey | Instagram

A pesar de que su relación sea tratada con máxima discreción y privacidad por la pareja, evitando alfombras rojas o actos públicos juntos, tampoco ocultan la bonita conexión que tienen, con detalles como lo es esta imagen.

Su historia de amor

La pareja es una de las más sólidas y fuertes del panorama cinematográfico español, aunque llevan su relación de la forma más discreta posible. Su amor empezó en 2019, cuando coincidieron en el rodaje de El verano que vivimos.

A principios de 2020 salió a la luz su relación, y, desde entonces, siguen juntos, exprimiendo al máximo el tiempo que comparten juntos. Aunque han compartido algunos momentos en su compañía a través de sus perfiles de redes sociales, como su viaje a Corea del Sur, son un gran ejemplo de privacidad, puesto que huyen de que su relación sea lo más importante que tienen que ofrecer.

Blanca Suárez y Javier Rey | Instagram

Tras más de 6 años juntos, la pareja es una de las que con más titulares cuenta, ya que cualquier pequeño detalle puede ser el indicador de una próxima boda, formar una familia juntos y muchas cosas más.