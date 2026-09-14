Lucía Villalón, sobre cómo afronta los problemas de salud de sus hijos: "Cuando vengan los sustos, ya vendrán"

Si la maternidad ya es un gran reto de por sí, para Lucía Villalón es toda una carrera de fondo. La periodista ha sido madre dos veces junto a su marido, el futbolista Gonzalo Melero, y en ambas ocasiones sus hijos, Diego y Lucas, han tenido problemas de salud. No obstante, actualmente la pareja se encuentra en un momento feliz, y así lo ha confirmado Villalón en su aparición en Madring, el nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid, donde ha explicado que "están fenomenal, estables y sanos".

Tras pasar un verano conciliando el trabajo con los pequeños en casa, sin colegio, ahora la periodista ha retomado su agenda con la tranquilidad de tener a los dos peques "muy bien", aunque deja claro que "no lo quiere decir muy alto, que luego pasa lo que pasa". Por ahora, todo está fenomenal en casa de los Melero-Villalón.

Lucía Villalón | Europa Press

Una madre luchadora

En su faceta más de creadora de contenido, Lucía ha ido explicando a su comunidad en redes sociales todo lo que ha pasado durante sus dos embarazos, sus dos partos y los primeros meses de vida de los pequeños.

Primero, con Diego, el primer hijo en común de la pareja, que nació el 29 de agosto de 2022 afectado de gastrosquisis, un defecto congénito en el cual los intestinos del bebé se desarrollan fuera del cuerpo. En sus primeros días de vida fue intervenido y, afortunadamente, todo salió bien.

Luego llegó Lucas, quien nació el 30 de septiembre de 2024 con insuficiencia renal crónica, algo que le acompañará toda su vida y que, por suerte, hasta ahora le ha permitido crecer con normalidad. Eso sí, con revisiones constantes por los problemas que puedan desencadenarse a medida que vaya haciéndose mayor.

Gonzalo Melero, Lucía Villalón y sus hijos | Instagram

Unas situaciones que Lucía ha afrontado con una fortaleza admirable y por las que le preguntaron los medios de comunicación presentes en el Gran Premio de España de Fórmula 1. "No me considero una persona especialmente fuerte tampoco, ni creo que sea de admirar, porque creo que cualquier madre y cualquier padre, o al menos así debería ser, por sus hijos lo dan todo y yo creo que, pues, soy una más de esas; no, no soy nada diferente", explicaba, rebajando el mérito que le atribuían.

La periodista tiene claro que no quiere vivir anticipándose a los posibles problemas que puedan surgir. "Cuando vengan los sustos, ya vendrán. No, nos vamos a preocupar ahora porque si no no vivimos", resumió sobre cómo afrontan la vida con un hijo con problemas serios de salud.

Una forma de afrontar el día a día que, reconoce, no siempre le ha resultado sencilla. "Me ha costado un montón asimilar las cosas. Al final, pues, que te digan que tu hijo está enfermo y sabes que está enfermo y que se van a complicar las cosas en algún momento, pues es duro, entonces cuesta mucho asimilarlo y decir: bueno, pues me toca vivir el día a día y ya cuando llegue el momento, pues pelearemos lo que tengamos que pelear, pero no vamos a estar ahora anticipándonos porque si no así no se puede vivir. Esto así con todo, esto es lo que nos toca a todos".