Alice Campello confiesa que quiere renovar sus votos con Álvaro Morata tras reconciliarse: "Es el hombre de mi vida"

Alice Campello vive una nueva etapa en Madrid junto a Álvaro Morata y sus cuatro hijos, y se muestra feliz con el regreso a la capital, una ciudad que considera su casa y en la que asegura que quiere quedarse "para siempre", tal y como ha dicho a Europa Press en el evento de TAG Heuer en Madrid con motivo del GP de España de Fórmula 1.

Aunque todavía continúa inmersa en la mudanza después de llevar apenas un mes y medio instalada en España, la influencer ha reconocido estar disfrutando de esta nueva etapa familiar: "Estoy demasiado feliz de estar en Madrid. Para mí es casa, queremos vivir toda la vida aquí".

Alice Campello en el evento de TAG Heuer en Madrid | Gtres

En plena reorganización de su vida, Alice también ha hablado de su relación con el futbolista y de la posibilidad de renovar sus votos matrimoniales tras su reconciliación. La italiana lo tiene claro: "La verdad es que sí, me gustaría hacerlo".

Aunque esta vez apostaría por una celebración mucho más íntima y alejada de grandes eventos. "Con muchísima menos gente. Solo los cercanos que nos han estado apoyando en estos últimos años. Y sí, algo muy íntimo con nuestros niños", ha explicado, dejando claro que sus cuatro hijos tendrían un papel protagonista en ese día tan especial.

La empresaria también ha reconocido que Morata sigue siendo el hombre de su vida y ha puesto en valor el camino que han recorrido juntos, con sus momentos buenos y también los más complicados: "La verdad es que sí, hombre. Padre de mis cuatro hijos. Hay rachas buenas, rachas malas, como en todos los matrimonios. Pero lo importante es que sigamos eligiéndonos siempre", ha asegurado. Una declaración de amor con la que demuestra que, pese a las dificultades que han atravesado, ambos continúan apostando por su familia y por su relación.

La pareja afronta ahora esta nueva etapa con ilusión tras el fichaje de Álvaro Morata por el Leganés. Alice se ha mostrado encantada con el nuevo equipo y con la acogida que han recibido, mientras ella disfruta cada vez más de su vida en España.

"La comida, la gente, el tiempo, la calidad de vida, el colegio de los niños... Todo", ha enumerado sobre las razones por las que considera Madrid su ciudad.

Incluso su familia italiana está encantada con la capital, a la que viajan con frecuencia para visitarla. "Estamos todos enamorados de España y de los españoles", ha confesado.