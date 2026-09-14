Meghan Markle muestra cómo es su nueva vida en Reino Unido junto al príncipe Harry y sus hijos

Meghan Markle y el príncipe Harry ya se encuentran instalados en Reino Unido después de anunciar su regreso al país. Mientras el rey Carlos III ha dejado claro que la pareja sigue siendo considerada como ciudadanos privados y que no retomará sus funciones como miembros trabajadores de la familia real, Meghan ha publicado su primer vídeo disfrutando de todo lo que la Inglaterra natal de Harry les ofrece.

Se trata de las primeras imágenes compartidas por la familia desde su llegada a territorio inglés, en las que aparecen disfrutando de diferentes momentos en el campo. En el vídeo se puede ver a sus hijos, Archie y Lilibet, montando en bicicleta, corriendo por un camino y jugando al aire libre. También aparecen junto a una chimenea, en una barca en un pequeño lago o chapoteando en un charco de agua. Una estapa de Harry y Meghan paseando de la mano por un sendero rodeado de árboles completa este montaje de momentos familiares, que tiene como banda sonora la canción Wake Me Up Before You Go-Go, de Wham!, y está acompañado por los emojis de la bandera del Reino Unido y un corazón.

Así pues, aunque se ha hablado mucho de la posible tensión que el regreso de la pareja podría generar con el entorno de la familia real británica, Meghan ha querido mostrar una imagen de una familia feliz disfrutando de este nuevo comienzo.

Su rutina en el Reino Unido

Desde que regresaron al país, Harry y Meghan han comenzado a recuperar poco a poco algunas de sus rutinas. El duque de Sussex ha sido visto en Soho Farmhouse, un exclusivo club privado situado en los Cotswolds, una zona con la que la pareja ya tenía relación antes de trasladarse a Estados Unidos.

El espacio cuenta con diferentes instalaciones y actividades de ocio, entre ellas piscina, gimnasio, spa y propuestas al aire libre. Según la revista HELLO!, Harry habría acudido allí tanto para practicar deporte como para disfrutar posteriormente de un momento de brunch junto a su esposa.

Además, Soho Farmhouse es un lugar especialmente conocido para Meghan, ya que allí celebró su despedida de soltera antes de su boda con Harry. La pareja mantiene así su vínculo con un espacio que ya formaba parte de su vida antes de su regreso a Reino Unido.

Aparte de sus momentos de ocio, Harry ya ha comenzado a recuperar su agenda pública en Reino Unido, con diferentes compromisos vinculados a sus proyectos y organizaciones benéficas.

Por su parte, Archie y Lilibet también han comenzado el nuevo curso escolar en Reino Unido, aunque el centro al que acuden no ha trascendido públicamente, en línea con el deseo de privacidad de sus padres.