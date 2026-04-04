La sorpresa de los Reyes junto a Leonor y Sofía en las procesiones de Semana Santa en Carabanchel

Un año más los Reyes y sus hijas han sorprendido a los madrileños en plena Semana Santa. Ya se ha convertido en una tradición más que los monarcas disfruten de la compañía de la princesa de Asturias y la infanta Sofía sin salir de la capital y decidan salir a mezclarse con el pueblo en una época tan señalada.

Este año ha sido el turno del barrio madrileño de Carabanchel y una vez más sin formar parte de la agenda oficial. Estas salidas, como la que han protagonizado en otras ocasiones, son de las denominadas privadas, de ahí que los vecinos que esperaban la salida del paso de Jesús Nazareno de la Parroquia de San Sebastián Mártir, quedaran sorprendidos cuando se dieron cuenta de la presencia de la Familia Real.

Tanto Felipe VI y doña Letizia como la princesa Leonor y la infanta Sofía, que llegaron minutos antes de la salida de la imagen prevista para las nueve de la noche, estuvieron charlando con los vecinos allí presentes, destacando la cercanía de los reyes y sus hijas.

A través de las redes, los vecinos han publicado imágenes de los momentos que vivieron junto a la Familia Real, eso sí, rodeados de su equipo de seguridad.