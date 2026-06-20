Primeras palabras de Juan Fernández tras anunciar que va a ser padre junto a Andrea Molina

Juan Fernández ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido perderse el evento organizado por El Corte Inglés en Madrid. Allí, acompañado por sus compañeros de Marlon, Adrián Roma y Jorge Diéguez, ha atendido a los medios de comunicación apenas unos días después de conocerse que espera su primer hijo junto a Andrea Molina.

Andrea Molina | Gtres

Muy feliz, el músico ha agradecido las felicitaciones y ha compartido cómo está viviendo este momento tan especial: "Muy bien, muchas gracias. Muy contento, la verdad. Muy feliz".

La noticia del embarazo de Andrea Molina ha supuesto una enorme alegría para la pareja, que lleva más de diez años de relación y que ahora se prepara para formar su propia familia. De hecho, Juan ha reconocido que recibió la noticia con una enorme ilusión: "Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Una buena noticia".

El grupo Marlon, Jorge Gonzalez, Adrián Roma y Juan Fernández | Gtres

Preguntado por cómo se encuentra Andrea, el integrante de Marlon ha querido tranquilizar a todos asegurando que el embarazo marcha perfectamente: "Fenomenal, todo muy bien".

Juan Fernández junto a su grupo Marlon atendiendo a la prensa | Europa Press

La llegada del bebé también convertirá en abuelos por primera vez a Lydia Bosch y Micky Molina, una noticia que ha sido muy bien recibida por toda la familia. Sin querer entrar en demasiados detalles, Juan ha dejado claro que la felicidad es compartida por todos: "Todo el mundo muy bien, gracias", ha señalado cuando le han preguntado por la reacción de los futuros abuelos.

Lydia Bosch y Micky Molina | Gtres

Durante la conversación tampoco han faltado las bromas. Cuando le han comentado que pronto habrá un nuevo integrante en Marlon, el músico ha respondido entre risas: "Bueno, somos tres, nos quedaremos siendo tres igualmente".