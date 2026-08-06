Pitingo evita pronunciarse sobre su reciente ruptura con su exprometida, Laura Escudero

La historia de amor entre Pitingo y Laura Escuredo parecía sacada de una película romántica. Después de reencontrarse más de 30 años después de haber sido su primer amor, el cantante anunció su compromiso con una emotiva publicación en redes sociales y llegó a preparar su boda con la empresaria. Sin embargo, apenas cinco meses después de anunciar que se casarían, la pareja rompió su relación y canceló todos sus planes de futuro, una separación que ambos han confirmado como definitiva.

En los últimos días, además, Laura hablaba sobre su ruptura y dejaba claro que la reconciliación es imposible.

Pitingo ha reaparecido públicamente este martes en el funeral de Pepe Habichuela, uno de los grandes maestros del flamenco y una figura fundamental en sus comienzos musicales. A su salida del tanatorio, los periodistas le preguntaron directamente por las palabras de su exprometida, pero el artista prefirió esquivar cualquier comentario sobre su vida sentimental.

Pitingo, a la salida del tanatorio | Gtres

"¿Yo, de mí? No es momento, estamos hablando del tío Pepe Habichuela", respondió con serenidad, dejando claro que no quería desviar la atención de la despedida al guitarrista.

Pitingo se despide de Pepe Habichuela | Gtres

Aunque evitó pronunciarse sobre la ruptura, sí quiso transmitir cómo se encuentra personalmente. "Estoy estupendo. O sea, mi vida es estupenda. Pero ahora mismo, pues eso, con pena, mucha pena", afirmó, explicando que su estado de ánimo estaba marcado por el fallecimiento de Pepe Habichuela, a quien consideraba uno de los grandes referentes del flamenco.