Isabelle Junot confiesa a quien se parece su hija Philippa

Isabelle Junot está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Enamorada de su marido, Álvaro Falcó, ilusionada con la familia que ha formado con él, ahora ha dado el paso de lanzar su primer libro.

Durante la gala de Elle x Women: Mujeres para el cambio, a la que acudió Junot hace unos días desvelaba para los micrófonos tras ser preguntada por su hija, cómo está viviendo la experiencia de la maternidad y a quién se le parece: "Está fenomenal, tiene su mezcla, pero está graciosísima y cada vez hablando más, está creciendo muy rápido".

Isabelle Junot y Álvaro Falcó con su hija Philippa en su bautizo | Gtres

Isabelle también explicó a los medios de comunicación como está siendo su proyecto laboral que es el lanzamiento de un libro al que asegura que es "como mi segundo hijo" y que está "deseando que salga" porque "estoy encantada".

En este aspecto, la mujer de Álvaro ha desvelado que "me encantó todo el proceso de escribirlo, cosa que me sorprendió un poco, porque pensaba que iba a ser mucho más tedioso, más complicado pero no, me pareció un planazo". El libro busca transformar la manera en que las personas se relacionan con la comida, su cuerpo y consigo mismas. Verá la luz este mes de marzo.