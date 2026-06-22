SE ACABÓ SU HISTORIA DE AMOR
La inesperada ruptura de Ana Mena y Óscar Casas después de dos años de relación
Parece que Ana Mena y Óscar Casas han decidido poner fin a su historia de amor después de casi dos años juntos. Una noticia que ha sorprendido a sus seguidores, ya que ambos siempre habían mostrado una gran complicidad y se habían convertido en una de las parejas más queridas del momento.
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Ana Mena y Óscar Casas han puesto fin a su relación. Una noticia que ya ha sido confirmada por fuentes cercanas a la ya expareja después de que el periodista Javi Hoyos adelantara la información en redes sociales.
Todo indica que la ruptura se ha producido en buenos términos y sin polémicas de por medio. Ambos continúan manteniendo un gran cariño el uno por el otro, pero habrían decidido seguir caminos separados tras casi dos años de relación.
La noticia ha causado una gran sorpresa, ya que Ana y Óscar formaban una de las parejas más populares del momento. Discretos con su vida privada, siempre intentaron mantener su relación alejada de la exposición mediática, aunque en los últimos meses habían compartido algunas apariciones públicas juntos.
Su relación comenzó hace dos años durante el rodaje de la película Ídolos, proyecto en el que ambos coincidieron como protagonistas. Lo que empezó siendo una relación profesional terminó traspasando la pantalla.
De hecho, a principios de este año la pareja hablaba de su relación y de lo felices que estaban juntos. Ambos aseguraban que intentaban vivir el amor con normalidad y sin esconderse, aunque manteniendo siempre cierta discreción.
Por el momento, ni Ana Mena ni Óscar Casas se han pronunciado públicamente sobre la ruptura. Sin embargo, las informaciones publicadas aseguran que ambos mantienen una buena relación tras la ruptura.
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