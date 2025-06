La preciosa carta de Raquel Revuelta a su hija Claudia antes de su boda

Este sábado 21 de junio, la costa gaditana acoge la esperada boda de Claudia Jiménez, hija de Raquel Revuelta, y Vicente Benítez, su pareja desde la adolescencia.

No hay duda de que la modelo está viviendo un carrusel de emociones antes de que su hija mayor se case y horas antes de que se dé el 'Sí, quiero' en Zahara de los Atunes, le ha dedicado una emotiva carta en sus redes sociales.

Raquel Revuelta y su hija Claudia en la Feria de Abril 2025 | Gtres

"Que difícil es contar lo que siento a un día de la boda de mi hija Claudia, la mayor de mis tres hijos, la primera, la que desee seguramente desde que identifiqué ese instinto maternal que tenemos la mayoría de las mujeres. Siempre la pensaba morenita, mofletuda, con grandes ojos y labios bonitos, enérgica y feliz. Y así es, feliz rellenando con su cariño, alegría, vitalidad y talento la vida de la gente a la que quiere", ha comenzado escribiendo en su perfil de Instagram.

"Ella ha cumplido y superado todas mis expectativas y mañana se casa y empezará otra etapa de su vida, un libro nuevo que escribir, que estará repletito de capítulos importantes que no me cabe la menor duda van a ser escritos con su mejor, preciosa y cuidada letra y además con muchísima ilusión, primor, valentía, sencillez, tesón, bondad, carácter, delicadeza, talento... Y con todo el amor que tiene en ese maravilloso continente que le dieron sus padres", ha comentado, recordando a Miguel Ángel Jiménez, el padre de Claudia que murió en 2020.

"Y no puedo parar de pensar en el momento de su nacimiento y en tantos sentimientos que me embriagaron, alegría, miedo, inquietud... Y ya supe y para siempre lo que sería el amor incondicional. A escasas 24 horas de su boda, lo que me embriaga ahora, es un gran sentimiento de emoción, orgullo amor y tranquilidad. Claudia, mi vida, mi niña, has hecho un gran trabajo, ahora sois un equipo Vicen y tú y 'lo mejor' está por llegar. ¡Te quiero por siempre jamás!", ha concluido.

Por su parte, Claudia ha tenido un precioso detalle con la memoria de su padre también mediante una carta en Instagram: "Al ladito mañana. Sé que estás feliz porque es él. Te echaré de menos, como cada día, aunque quizás un poquito más. Pero seré feliz, porque te tendré cerca en cada momento, junto a la gente que nos quiere. No hay más. Vas a estar".