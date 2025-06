Poty Castillo defiende a David Bustamente y llama "alimañas" a quienes critican su aspecto físico

El famoso coreógrafo Poty Castillo ha estrenado nuevo show en Madrid: Ópera y Zarzuela Dreams. Un espéctalo diferente que fusiona lo mejor de la lírica mundial, el teatro y el cine. Sin embargo, aunque Poty celebraba el lanzamiento de su nuevo proyecto artístico, gran parte de la atención mediática se centró en David Bustamante, a quien tiene mucho cariño debido a que durante años han sido grandes amigos.

David Bustamante ha sido objeto de todo tipo de críticas en redes sociales por su aspecto físico recientemente. Las especulaciones sobre un posible aumento de peso del cantante comenzaron a raíz de varios vídeos publicados por los usuarios durante su último concierto en la localidad cántabra de Maliaño. Una situación sobre la que Poty asegura "no saber de qué le hablan"...

La relación entre Poty Castillo y David Bustamante ha estado en más de una ocasión en el punto de mira por sus idas y venidas, pero tras seis años sin verse, los amigos retomaron el contacto y volvieron a acercar posturas. Ahora, aunque Poty ha confesado a los medios no haber visto a David últimamente, no ha dudado en salir en su defensa frente a las críticas recibidas. "A ver, David Bustamante, qué lastima, hombre, que has cogido peso. O sea, lo de los detractores estos, ¿de dónde salen estas alimañas? ¿Qué, se están metiendo con David Bustamante? No, con toda la gente que puede tener un poco de sobrepeso. ¿Eso es malo? Es que no lo entiendo", decía con ironía y cierto cabreo el coreógrafo.

David Bustamante, Poty y Paula Echevarría en 2010 | Gtres

Muy sorprendido con la situación, Poty ha mostrado su descontento general con que se hable del físico de las personas, sin tener en cuenta las consecuencias : "Entonces hay gente que no tiene otra cosa que hacer que meterse con las personas por el mero hecho de meterse con ellas".

Cuando le han preguntado cómo cree que David está llevando esta situación, Poty solo ha tenido buenas palabras para Bustamante, destacando su entrega y fortaleza. "Pues la verdad, David es un tipazo. Es un tipazo, un tío que se entrega hasta las trancas. Si David se pone a hacer deporte, hace más deporte que nadie, campeón del mundo de deporte, le dan el cinturón negro de deporte, da igual", señalaba el coreógrafo, subrayando que, si el cantante "tiene que ponerse las pilas, se las va a poner".

Poty Castillo atendiendo a los medios en Madrid | Europa Press

Finalmente, Poty ha recalcado el poder que tienen las redes de hacer daño, especialmente a figuras públicas o él mismo, y ha lanzado un mensaje claro contra los comentarios destructivos. "Tú piensas que cualquier comentario nefasto que haya por ahí, de cualquiera de nosotros es ofensivo y siempre molestará. Pero en este caso, cuando alguien se mete con una cuestión física, joder, es ofensivo al máximo", sentenciaba con contundencia Poty. Unas palabras que, ojalá sirvan para que se fomente un uso más respetuoso de las redes sociales.