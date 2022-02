Pilar Rubio lo da todo en el gimnasio con un ''pedazo de entreno''

Pilar Rubio publicaba hace unas horas en sus redes sociales una instantánea en la que aparecía luciendo su espectacular cuerpazo justo después de haber acabado su entrenamiento del día en el gimnasio.

Pilar, que lleva una doble vida entre París y Madrid por motivos profesionales, consigue sacar siempre tiempo para cuidarse y hacer mucho deporte, el cual luego comparte con sus seguidores presumiendo de la increíble figura que tiene tras haber sido madre cuatro veces de los pequeños: Sergio, Alejandro, Máximo Adriano y Marco.

En esta ocasión, la presentadora publicaba una fotografía en su cuenta de Instagram en la que muestra, con signo victorioso, lo orgullosa que estaba por su entrenamiento del día: "Hoy me felicito a mí misma por el pedazo de entreno que me he marcado. La actitud es el 50% de todo", escribía en el pie de foto.

La colaboradora de 'El Hormiguero' no dudaba en animarse así misma y contar a sus seguidores el secreto de sus entrenamientos: "La actitud", pues con una buena actitud ya consigues la mitad de fuerzas para hacer ejercicio y lograr tus objetivos.

Además en alguna ocasión ha confesado en sus redes no haber tenido ganas de entrenar algún día, sin embargo añadía: "Me duele más el amor propio si no lo hago. Así que toca demostrarme que puedo conmigo misma ¡Vamos! Pilar vs Pilar", demostrando una vez más su gran actitud ante los entrenamientos.

