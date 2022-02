El espectacular selfie de Pilar Rubio en el gimnasio retándose a sí misma

Pilar Rubio lleva una vida muy ajetreada desde que tuvo que mudarse a París junto a su familia, a causa del fichaje de su marido Sergio Ramos en el PSG. La pareja comenzó una nueva vida en la capital francesa junto a sus cuatro hijos: Sergio, Alejandro, Máximo Adriano y Marco.

Desde entonces, la modelo pasa más tiempo en el avión que en tierra firme. En España tiene cientos de compromisos laborales, como el de colaboradora en 'El Hormiguero', sin embargo, debe volver regresar rápidamente junto a su familia para poder cuidar a sus hijos y pasar tiempo a su lado.

Algo por lo que Pilar saca tiempo y cumple a rajatabla es el hacer ejercicio siempre que puede, incluso los días que menos ganas tiene y más perezosa está. La actriz lo hace para sentirse bien con ella misma, y así lo ha comunicado en redes sociales.

Rubio publicaba una instantánea en su cuenta de Instagram, en la que aparece espectacular en el gimnasio, y contaba a sus seguidores las pocas ganas que tenía de entrenar: "Hoy, ¿ganas de entrenar? Pocas, debido a varios motivos en los que no quiero profundizar".

Sin embargo, la comunicadora mostraba cómo se animaba a sí misma a hacer deporte, debido a que si no lo hacía se arrepentiría más tarde: "Pero me duele más el amor propio si no lo hago. Así que toca demostrarme que puedo conmigo misma ¡Vamos! Pilar vs Pilar".

La pareja, además, cuenta con un increíble espacio para entrenar en su residencia en París, que en alguna ocasión han mostrado en sus redes sociales. Cuenta con todo tipo de máquinas para hacer cualquier ejercicio de cardio, fuerza o yoga, y seguir alimentando su pasión por el deporte. Y a la vista está los cuerpos de escándalo que tiene la pareja y que por lo que parece, piensan seguir manteniendo gracias a esa rutina de ejercicio que procuran no saltarse en ningún momento.

...

Seguro que te interesa

Pilar Rubio y Sergio Ramos enseñan el increíble gimnasio de su nueva casa en París