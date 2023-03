Pelayo Díaz, amigo de Hiba Abouk, guarda silencio sobre su complicada situación: "No puedo comentar nada"

A su llegada a Madrid, Pelayo Díaz se he encontrado con la prensa, que ha aprovechado para preguntarle sobre varios aspectos, primero por la situación a la que se está enfrentando su gran amiga Hiba Abouk después de que su marido, Achraf Hakimi, haya sido acusado de una presunta violación: "No te puedo comentar nada, lo siento" ha respondido el influencer, que también ha confirmado estar en contacto con ella: "Yo hablo siempre con ella". El estilista ha dejado claro que prefiere no hablar de la vida de los demás: "Yo te puedo contestar lo que necesites de mí, pero yo no hablo por los demás entiéndeme", y ha respondido sobre los próximos proyectos que tiene: "Acabo de llegar de 20 horas de vuelo, y nada muy contento, con un montón de cosas. Esta semana entrego un premio, en los Premios Ídolo, y bueno cositas, la semana que viene hacemos una fiesta en Dolce & Gabanna, muchas cosas".

Su amiga, Hiba, se está enfrentado a unas semanas difíciles desde que salió a la luz que su marido, el futbolista del París Saint Germain, ha sido acusado de una presunta violación a una joven. A principios de año, el matrimonio hacía frente a rumores de separación, ya que ambos pasaron Año Nuevo de forma separada, Hiba con sus hijos en Marruecos y Achraf en Nueva York con un compañero, pero estos fueron desmentidos por Hiba. Semanas después de esto, Achraf era acusado de violar presuntamente a una joven en su propio domicilio. Horas después, el futbolista acudió en solitario a la gala de los premios The Best pero prefirió guardar silencio.

Por el momento, ni Achraf ni Hiba se han pronunciado sobre las polémicas que rodean sus vidas, pero lo que se sabe es que la actriz actualmente se encuentra en Dubái con sus dos hijos, alejada del foco mediático. ¿Cuál será su próximo movimiento tras eliminar una gran cantidad de imágenes de ella y su marido de su perfil de Instagram y especularse con que ya habría iniciado los trámites de separación?