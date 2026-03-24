Paz Padilla recuerda cómo vivió su separación de Albert Ferrer: "Sentir pena de una misma no ayuda"

Paz Padilla ha vuelto a acaparar todas las miradas, pero esta vez no por su humor, sino por abrir su corazón como nunca. A pocos días de lanzar su libro Alzar el duelo, la presentadora ha protagonizado una charla en la que ha mezclado lágrimas, confesiones y ese toque de ironía que la define.

Una de las cosas que ha dejado a todos sin palabras es el momento en que ha recordado públicamente su ruptura con Albert Ferrer, padre de su hija Anna. Un episodio del que pocas veces había hablado y que ahora ha compartido con una mezcla de sinceridad, emoción y ese humor tan suyo.

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer | Gtres

Lejos de dramatizar, la presentadora comenzó recordando cómo vivió los primeros momentos tras la separación. "Este va a volver". De hecho, Paz relató cómo mantenía rutinas como si su pareja siguiera en casa, incluso comprando sus productos en el supermercado. "Yo iba al supermercado y seguía comprando sus yogures con bífidos activos porque le costaba ir al baño".

Pero todo cambió con una conversación que no ha olvidado. Fue su hermana Sol quien le hizo ver lo que realmente estaba pasando. "No va a volver, porque se ha ido a vivir con una que trabaja en el Ikea".

Paz Padilla en la presentación de su libro Alzar el duelo | Gtres

La reacción de Paz, fiel a su carácter, mezcló sorpresa e ironía. "¿Que me ha dejado por una que trabaja en Ikea?", recordaba entre risas, en una frase que arrancó carcajadas, pero que también dejaba claro lo mal que lo pasó en aquel momento.

A partir de ahí, la presentadora entendió que tenía que aceptar la situación y empezar una nueva etapa. Un proceso que, como ella misma ha reconocido, no fue fácil, pero que le enseñó una de las lecciones más importantes de su vida: aprender a soltar.

"Nos enseñan a tener, pero no a perder". Para Paz, esa ruptura fue su primer gran duelo, el inicio de un aprendizaje que años después volvería a poner a prueba con la pérdida de su marido.

Paz Padilla en la presentación de su libro mientras habla | Gtres

A lo largo de la presentación, la humorista defendió que el duelo no debe vivirse desde la pena, sino como un proceso de transformación. "Sentir pena de una misma no ayuda". En su caso, ese sentido ha llegado ayudando a los demás. "Mi terapia ha sido compartir lo que he vivido".

Con otra perspectiva, la humorista mira atrás sin rencor y con la capacidad de convertir incluso los momentos más duros en aprendizaje… y en anécdota. Una historia que demuestra que, incluso en los capítulos más inesperados, Paz Padilla ha sabido reinventarse y seguir adelante.