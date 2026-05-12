El orgullo de Marc Clotet al hablar de su padre: "En vez de quererse jubilar, se despierta con ganas de investigar más"

Marc Clotet no quiso faltar a la Gala People in Red, la cita solidaria más relevante de Barcelona impulsada por su padre, el doctor Bonaventura Clotet. El presidente de la Fundación Lucha contra las Infecciones y director de IrsiCaixa es una auténtica eminencia en la investigación del VIH y las enfermedades infecciosas, y Marc aprovechó el evento para confesar la profunda admiración que siente por él.

"Para mí significa apoyar toda la investigación que está llevando a cabo mi padre. Desde que tengo uso de razón, he visto cómo él, a pesar de sumar años, en vez de quererse jubilar, se despierta cada día con ilusión por saber más e investigar para encontrar la cura a muchas cosas", explicó el actor con orgullo ante la prensa.

Aina Clotet, Bonaventura Clotet, Marc Clotet y Natalia Sánchez | Gtres

VIH y la conexión con el Alzheimer

Durante su intervención, Marc destacó cómo la investigación iniciada hace décadas con el VIH ha permitido entender el sistema inmunitario mejor que nunca, sirviendo de base para nuevos avances médicos. "Hay que aportar el granito de arena. Ahora hay estudios que ven que medicamentos para el VIH sirven para el Alzheimer; todo está interrelacionado. Hay que apoyar el conocimiento y tener recursos, que a veces es lo que falta en este país. Con el dinero público no es suficiente; que de forma privada se recaude dinero para que la investigación avance más rápido es fundamental", reivindicó el actor.

Para Marc, ver la respuesta de la sociedad es el mejor regalo: "Es un honor ver cómo la gente se suma a agradecer a todo el mundo que lo hace posible. Esto tiene que ir creciendo cada vez más".

La familia Clotet

Marc Clotet, hermano de la también actriz Aina Clotet, acudió a la cita acompañado por su pareja, Natalia Sánchez. Los actores conforman una de las parejas más estables del panorama nacional y son padres de dos hijos: Lia, de 7 años, y el pequeño Neo, que cumple 6 años este mismo mes de mayo.

Ambos se mostraron radiantes apoyando la causa familiar en el icónico Museu Nacional d Art de Catalunya (MNAC).

Marc Clotet y Natalia Sánchez en la gala People in Red | Gtres

Una recaudación récord

La edición 2026 de la People in Red se ha consolidado como un éxito absoluto, logrando recaudar 839.769 euros que irán destinados íntegramente a la investigación científica.

La alfombra roja fue un despliegue de rostros conocidos. Entre los invitados destacaron influencers de la talla de Lola Lolita y Paula Gonu, además de figuras emblemáticas como Judit Mascó, Martina Klein, Elsa Anka, Juan Avellaneda y el diseñador José María García (Ze García). Una noche donde la moda, la cultura y la ciencia se dieron la mano por un objetivo común: frenar la mortalidad global causada por las enfermedades infecciosas.