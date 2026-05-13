TRAS LAS AFIRMACIONES DE ROCÍO MARTÍN
Omar Montes y Lola Romero desmienten los rumores de crisis reapareciendo juntos en pleno revuelo mediático
Omar Montes y Lola Romero se han mostrado tranquilos en plena tormenta mediática después de las declaraciones de Rocío Martín. La pareja, acompañada por la madre del artista, deja claro que su relación continúa adelante pese a los rumores de crisis.
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Omar Montes y Lola Romero se ha dejado ver unidos en plena tormenta mediática después de las declaraciones de Rocío Martín, quien ha asegurando estar embarazada del cantante. De la mano y acompañados por la madre de Omar Montes, Mari Ángeles, ambos han querido zanjar las especulaciones sobre una posible crisis sentimental.
Tranquilos, Omar y Lola han evitado entrar directamente en la polémica relacionada con el supuesto embarazo de Rocío Martín, aunque sí han dejado caer que entre ellos todo marcha bien.
"¿No lo estáis viendo? ¿No lo veis?", ha respondido Mari Ángeles cuando los reporteros le han preguntado a su hijo por la delicada situación que atraviesa su relación tras las declaraciones de Rocío. La pareja no ha querido hacer comentarios sobre las afirmaciones de Rocío Martín ni responder a las preguntas relacionadas con el supuesto embarazo.
Las imágenes llegan apenas unos días después de que Lola Romero también fuese captada por la prensa y evitó responder a las preguntas de la prensa sobre toda la polémica. Ahora, esta aparición parece reflejar que la pareja continúa unida pese al enorme revuelo mediático generado en torno a Omar Montes y Rocío Martín.
Por el momento, Omar Montes y Lola Romero han preferido mantenerse al margen de toda la polémica y no responder directamente a las declaraciones de Rocío Martín ni a los rumores sobre su embarazo. Sin embargo, las imágenes de ambos entrando juntos, tranquilos y de la mano en un local parecen haber sido su forma más clara de responder a las especulaciones sobre una posible crisis sentimental.
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