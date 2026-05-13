Omar Montes y Lola Romero desmienten los rumores de crisis reapareciendo juntos en pleno revuelo mediático

Omar Montes y Lola Romero se ha dejado ver unidos en plena tormenta mediática después de las declaraciones de Rocío Martín, quien ha asegurando estar embarazada del cantante. De la mano y acompañados por la madre de Omar Montes, Mari Ángeles, ambos han querido zanjar las especulaciones sobre una posible crisis sentimental.

Tranquilos, Omar y Lola han evitado entrar directamente en la polémica relacionada con el supuesto embarazo de Rocío Martín, aunque sí han dejado caer que entre ellos todo marcha bien.

Omar Montes y Lola Romero con la prensa | Europa Press

"¿No lo estáis viendo? ¿No lo veis?", ha respondido Mari Ángeles cuando los reporteros le han preguntado a su hijo por la delicada situación que atraviesa su relación tras las declaraciones de Rocío. La pareja no ha querido hacer comentarios sobre las afirmaciones de Rocío Martín ni responder a las preguntas relacionadas con el supuesto embarazo.

Las imágenes llegan apenas unos días después de que Lola Romero también fuese captada por la prensa y evitó responder a las preguntas de la prensa sobre toda la polémica. Ahora, esta aparición parece reflejar que la pareja continúa unida pese al enorme revuelo mediático generado en torno a Omar Montes y Rocío Martín.

Por el momento, Omar Montes y Lola Romero han preferido mantenerse al margen de toda la polémica y no responder directamente a las declaraciones de Rocío Martín ni a los rumores sobre su embarazo. Sin embargo, las imágenes de ambos entrando juntos, tranquilos y de la mano en un local parecen haber sido su forma más clara de responder a las especulaciones sobre una posible crisis sentimental.