El pasotismo de Alba Díaz al ser preguntada por el tiroteo de la discoteca de su ex Javier Calle

Hace unos días, una famosa discoteca de Marbella, que colgaba el cartel de 'sold out', era víctima de un fatídico suceso. Una pelea entre varios individuos que se encontraban en el interior del local acababa en un tiroteo y dejaba a cinco heridos, cuatro de ellos por arma de fuego y uno por apuñalamiento.

Fue al día siguiente de la reyerta cuando se conocía que entre los asistentes se encontraba Froilán de Marichalar junto a sus amigos celebrando su 24 cumpleaños.

El hijo de la infanta Elena acudía a la discoteca aprovechado sus vacaciones en la costa del sol. Una noche que parece que no va a olvidar nunca, y es que, aunque Froilán salió ileso, todos los allí presentes se llevaron un gran susto.

Se desvelan algunos detalles

Unos días después, se han ido conociendo más detalles de este fatídico incidente.

Y es que tras el tiroteo, la propia discoteca mostró sus condolencias y pidió perdón por lo sucedido. De hecho fue el empresario Javier Calle, el exnovio de Alba Díaz, quien tiene el cargo de máximo responsable del establecimiento, quien se quiso manifestar.

"Sinceramente no tengo palabras para describir lo sucedido, lo que sí tengo es dolor, consternación y tormento", escribía en redes, señalando que son momentos "muy duros y delicados".

La actitud de Alba Díaz, su exnovia

Ahora, han sido las cámaras de Gtres quienes han captado en exclusiva a su ex Alba Díaz, junto a su madre, Vicky Martín Berrocal en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Allí, los micrófonos le han preguntado a la joven sobre este suceso y sobre si había podido hablar con su ex. Unas preguntas que han quedado en el aire, y es que la influencer ha mostrado su pasotismo y no ha querido contestar a ninguna pregunta. De hecho, ha seguido su camino y no ha quitado la mirada de su teléfono móvil, haciendo así oídos sordos.

