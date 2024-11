Paris Hilton revela que nunca se ha hecho un retoque estético y cuenta su rutina de cuidado de la piel

Hace un año Paris Hilton se convertía en madre de su segundo hijo, una niña llamada London Marilyn. La modelo decidió ampliar su familia junto a Carter Reum, con quien ya tiene otro hijo de 22 meses, Phoenix Barron.

Recientemente, Paris visitaba el podcast Zach Sang Show y aseguraba que se siente "muy orgullosa de ser completamente natural": "No me he expuesto al sol. Nunca me he puesto bótox, ni inyecciones, ni cirugía, nada".

Paris Hilton en los Premios Grammy 2024 | Gtres

"Mi madre me dijo cuando tenía 8 años: 'Paris, no te expongas al sol'", dice: "Y luego me enseñó esta increíble rutina de cuidado de la piel de 10 pasos. Así que, literalmente, la he estado haciendo desde que tengo 8 años".

"También construí un spa en mi casa llamado Sliving Spa", continúa: "Tiene luces LED increíbles, máquinas de hidrofacial, cámara hiperbárica y crioterapia. Es básicamente un spa real como los que se ven en la vida real".

Además, el pasado mes de noviembre, la cantante también anunciaba que en 2025 lanzará su empresa de belleza 11:11 Beauty.