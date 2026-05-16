¿A FAVOR O EN CONTRA?
Humberto Janeiro opina sobre el salto a la fama de su sobrina Julia Janeiro
Humberto Janeiro se ha pronunciado por el salto a la fama que ha protagonizado recientemente su sobrina, Julia Janeiro, a pesar de reconocer que no está al tanto de algunos temas relacionados con la actualidad.
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Julia Janeiro ha experimentado un giro de guion en su vida al dar el salto a la fama hace apenas unas semanas. La joven daba la sorpresa anunciando que quería ser "una superestrella" y poniendo como ejemplo a imitar a las mismísimas Kardashian.
Lo hacía a través de una extensa entrevista en la revista ¡HOLA!, donde explicaba los motivos de este cambio en su manera de pensar y además confesaba el trauma que ha superado tras sufrir bullying en su época escolar.
En esta nueva etapa vital de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia cuenta con el apoyo de sus padres, pero, ¿qué hay del resto de los Janeiro?
Su tíoHumberto ha sido el último en manifestarse al respecto y ha dicho a Europa Press que, aunque no está al tanto de ese tema, "si es todo para bien, me alegro".
Además, ha afirmado estar de acuerdo en que ahora su sobrina esté expuesta a los medios de comunicación si ese es su deseo.
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