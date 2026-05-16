Humberto Janeiro opina sobre el salto a la fama de su sobrina Julia Janeiro

Julia Janeiro ha experimentado un giro de guion en su vida al dar el salto a la fama hace apenas unas semanas. La joven daba la sorpresa anunciando que quería ser "una superestrella" y poniendo como ejemplo a imitar a las mismísimas Kardashian.

Lo hacía a través de una extensa entrevista en la revista ¡HOLA!, donde explicaba los motivos de este cambio en su manera de pensar y además confesaba el trauma que ha superado tras sufrir bullying en su época escolar.

Julia Janeiro, la hija de Jesulín y María José Campanario | Gtres

En esta nueva etapa vital de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia cuenta con el apoyo de sus padres, pero, ¿qué hay del resto de los Janeiro?

Su tíoHumberto ha sido el último en manifestarse al respecto y ha dicho a Europa Press que, aunque no está al tanto de ese tema, "si es todo para bien, me alegro".

Además, ha afirmado estar de acuerdo en que ahora su sobrina esté expuesta a los medios de comunicación si ese es su deseo.