Roca Rey habla tras su reaparición triunfal en los ruedos sin Tana Rivera: "Han sido días bastante duros"

Andrés Roca Rey ha vuelto a los ruedos después de la grave cogida sufrida el pasado 23 de abril durante la Feria de Abril. Aquel percance se produjo tan solo unos días después del que padeció Morante de la Puebla, dos episodios que llenaron de preocupación a los aficionados taurinos y a sus seres queridos.

Sin embargo, Roca Rey y Morante han reaparecieron juntos este 15 de mayo en la Feria de Jerez. Un regreso que parecía improbable, especialmente en el caso del diestro peruano, que ha afrontado intensas jornadas de recuperación en las últimas semanas.

Más de 20 días de rehabilitación y contra todo pronóstico, Roca Rey ha salido por la puerta grande después de cortar cuatro orejas.

Roca Rey en su vuelta a los ruedos en Jerez | Gtres

"Han sido días bastante duros sobre todo al principio de la recuperación", ha explicado el diestro a la salida del hotel. "He estado pidiendo bastante a la fisioterapia y hacer mucho caso a los doctores, cosa que a veces cuesta trabajo, pero ha habido mucha disciplina y estoy muy contento de haber reaparecido aquí en Jerez".

El diestro ha aclaro a la prensa la cantidad de horas ha estado en rehabilitación, explicando en qué situación está: "10 horas tampoco, han sido bastantes horas al día todos los días, he tenido una buena evolución, aún tira, aún duele, pero ya pudiendo torear".

Además, Roca Rey ha hablado de su red de apoyo, como quedó patente el día de la cogida cuando, de inmediato, las puertas de la enfermería de La Maestranza se llenaron de amigos, arropando a Tana Rivera, su novia, y además sus padres volaron de inmediato a España desde Perú.

Roca Rey saliendo del hotel tras su reaparición en Jerez | Gtres

"Vinieron porque se asustaron con la noticia, aparecieron de sorpresa, la verdad que es bonito siempre estar con tu familia cuando estás lejos de ellos", ha señalado Roca Rey, destacando el inmenso apoyo que sintió por parte de los suyos: "Muchísimo, siempre de mi familia, de la gente, de la afición y bueno, agradecer también a los doctores siempre por haber estado tan pendientes y haber acertado con mi recuperación".

Sin embargo, en esta ocasión, no ha podido contar con la presencia de Tana Rivera. La hija de Francisco Rivera, que vivió en directo la cornada en la capital hispalense, ha sido la gran ausente de este regreso. El motivo no ha sido otro que un compromiso familiar, según se ha confirmado en el programa Y ahora Sonsoles.