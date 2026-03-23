Gran día en la familia Matamoros. La boda de Irene Matamoros y Pedro Romero ha reunido a los suyos en Córdoba para disfrutar un momento increíble en familia. Entre los invitados, Laura Matamoros se dejó ver radiante y completamente volcada en su hermana. "Súper gran día. Muy emocionados todos y vamos a celebrarlo juntos".

Laura Matamoros en la boda de Irene Matamoros | Gtres

Un enlace que ha llegado justo después de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia hayan anunciado que esperan su segundo hijo. Y claro, después de todas las polémicas protagonizadas entre los Matamoros con el hijo de Mar Flores, pues era de esperar que la prensa le preguntasen por ello. Y así lo hacían en el momento que Laura Matamoros llegaba a la iglesia, pero la reacción de la influencer fue inmediata… y contundente.

"Creo que no es momento ni sitio para hablar ni de Alejandra ni de nadie", soltaba, seria, marcando claramente los límites. Elegante pero firme que dejaba claro que ese día tenía una única protagonista: su hermana.

Laura Matamoros hablando con la prensa | Europa Press

Laura insistió en reconducir la conversación hacia lo importante. "El momento es el de mi hermana, el de disfrutar con la familia".

Con educación, pero sin dejar espacio a más insistencias, cerró el tema de forma definitiva: "Os agradezco mucho que estéis aquí, pero de ella no tengo nada que hablar".

Porque si algo quedó claro en esta boda es que, en días así, hay que disfrutar.