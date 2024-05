Nuria Fergó asegura tajante que no ha felicitado a Irene Villa por su boda: "No forma parte de mi familia por ser la ex"

Nuria Fergó está saboreando uno de los momentos más felices de su vida. La cantante se casará con Juan Pablo Lauro este 2024, aunque aún no tienen fecha.

Sin embargo, eso no impide que actualmente estén viviendo "como casados", según ha confesado Fergó a Europa Press en el último concierto de Andy y Lucas en Madrid.

"La boda es para la fiesta y para los amigos, nada más, así que la verdad que muy felices, muy bien", aseguró la que fuera compañera de Gisela en OT, a quien le deseó lo mejor con su reciente maternidad: "Es un camino con muchas etapas, mucha responsabilidad y yo sé que lo va a hacer fenomenal porque tiene un corazón enorme y con las ganas que tenía, se va a volcar".

Y que para la malagueña la maternidad "es lo más importante que nos ha podido pasar, las que somos mamis, es nuestra mochila, como digo, nuestra mochililla, ya no somos nosotros, ya son nuestros niños". Ella tiene a Martina, de su relación con José Manuel Maíz, mientras que su pareja tiene a tres hijos, Carlos, Gael y Eric, con su ex, Irene Villa.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en un evento | Gtres

Precisamente, ésta también se casará este año, por lo que los hijos que comparte con el expdeportista argentino tendrán unos meses cargados de enlaces.

"Sí, primero la de la mami, nosotros ahora mismo no tenemos la fecha", explicó, añadiendo que no la ha felicitado por su compromiso con David Serrato. "No, no, no, no la he felicitado, si ese tema ya lo he dicho, es que no sé ni por qué me preguntan ¿Por qué? Si no forma parte de mi familia tampoco. No sé, porque sea una ex de alguien... Tampoco me preguntáis por el padre de mi hija, porque es que yo creo que está claro, ¿no?".

"Todo el mundo feliz a vivir su vida y a disfrutar, como digo yo, que la vida son dos días", expresó Fergó, tajante una vez más sobre su relación con la periodista.

Irene Villa | Gtres

Han sido muchas las ocasiones en las que ambas han demostrado sus más y sus menos frente a los medios. De hecho, la propia Fergó declaró que "no eran amigas".